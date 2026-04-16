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El Rayo sufre en Atenas para sellar su pase a semifinales de la Conference

El equipo madrileño cae 3-1 en Atenas, pero abraza el pase por el 3-0 de la ida

El Rayo sufre en Atenas para sellar su pase a semifinales de la Conference.

El Rayo sufre en Atenas para sellar su pase a semifinales de la Conference. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

EFE

Madrid

El Rayo Vallecano perdió 3-1 este jueves en el Allwyn Arena con el AEK Atenas pero logró el pase a las semifinales de la Conference League tras el partido de vuelta de los cuartos.

El equipo madrileño, que ganó 3-0 en la ida en Vallecas, accedió a semifinales gracias a un gol de Isi Palazón a los 59 minutos que deshizo la igualada tras el doblete del angoleño Antonio Cabaca 'Zini' y otro tanto de penalti del rumano Razvan Marin.

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