Miguel Indurain correrá junto a su hijo en los ‘3 Dies de Mallorca’

Los ‘3 Dies de Mallorca’ vivirán este fin de semana un hecho inédito. La competición para veteranos y féminas tendrá en competición a Miguel Indurain y a su hijo, una situación que se da por primera vez en una prueba en las islas.

Será el próximo domingo, en la etapa reina de la prueba, en la última jornada: salida de Felanitx y llegada en la cima del Puig de Sant Salvador. Ese día será el único en el que coincidan padre e hijo en la línea de salida y compitiendo a lo largo de los 106 kilómetros de la etapa. Lucirán los dorsales 125 y 126.

Miguel Indurain López de Goicoechea, el hijo del legendario ciclista, reside en Mallorca y es un asiduo de las diferentes carreras que se disputan en la isla, consiguiendo en los últimos años varios triunfos.

También correrá en la jornada del sábado, cuando habrá doble etapa: una crono individual de casi 6 kilómetros con salida y llegada en la Colònia de Sant Jordi, y una prueba en ruta en Porreres, con un trazado de casi 80 kilómetros.

Décima edición de los ‘3 Dies de Mallorca’

Los ‘3 Dies de Mallorca’, que cumplen su décima edición, arrancan este viernes en Campos, con una etapa en línea de 73 kilómetros.

No será la primera vez que Miguel Indurain y su hijo compitan juntos. Ya lo hicieron, por ejemplo, en la Titan Desert de 2020 y en varias ocasiones en ‘La Indurain’, una prueba cicloturista que se celebra en su pueblo natal, Villava.

Miguel Indurain volverá a rodar por las carreteras de la isla el siguiente fin de semana, ya que es uno de los exprofesionales que se han inscrito en la Mallorca 312, que el sábado 25 de abril reunirá a 8.500 ciclistas en Playa de Muro.