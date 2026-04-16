Las cuentas del Azulmarino Mallorca para ascender a la Liga Femenina

El Azulmarino Mallorca afronta el tramo decisivo de la temporada en una posición inmejorable, aunque sin margen para el error. A falta de dos jornadas para el final de la Liga Challenge, el conjunto mallorquín lidera la clasificación de la segunda división femenina del baloncesto español, empatado en la pelea por el primer puesto con el Celta, su gran rival en la carrera por el ascenso directo a la Liga Endesa Femenina.

El escenario es muy favorable, pero exigente. El equipo de Alberto Antuña solo ha perdido un partido en toda la liga regular, una marca que solo ha podido igualar el conjunto gallego. Sin embargo, hay un detalle que ahora mismo juega a favor del equipo mallorquín: el basket average particular. El Azulmarino ganó en casa al Celta por 70-59 en la segunda jornada, mientras que en la vuelta cayó en Galicia por 77-74. Esa diferencia permite que, en caso de empate al final del campeonato, el liderato sea de las palmesanas.

Con esa ventaja, las cuentas del ascenso están claras. Si el Azulmarino gana su próximo partido en casa ante el Real Canoe (este sábado, 16:30 horas) y el Celta pierde, el conjunto mallorquín se proclamará campeón antes de la última jornada. Sería la vía más rápida y directa hacia un objetivo que el equipo ha perseguido durante toda la temporada.

Si el Celta también resuelve su compromiso, entonces todo quedará pendiente del último partido. En esa jornada final, si ambos equipos ganan, el campeón será igualmente el Azulmarino, precisamente por esa renta obtenida en los enfrentamientos directos. Es decir, depende de sí mismo para cerrar el campeonato en lo más alto y convertir una temporada sobresaliente en un ascenso directo.

Una derrota obliga a jugar el play-off

El panorama cambia si el Azulmarino tropieza en alguno de los dos encuentros restantes (y no falla el Celta). En ese caso, acabaría como segundo clasificado y tendría que buscar el ascenso por la vía de los play-offs. Se mediría al noveno clasificado de la fase regular en una eliminatoria de cuartos de final. Y si la gana deberá seguir superando rondas.

Después de una liga casi impecable, el Azulmarino encara el momento de la verdad. Dos jornadas separan al equipo de hacer historia y devolver a Mallorca y Baleares a la máxima categoría, la que se perdió en 2012 cuando el Joventut Mariana tuvo que renunciar por dificultades económicas. Las cuentas están hechas. Falta convertirlas en realidad.