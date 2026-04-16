Chema Martínez reivindica en Calvià el valor del deporte como motor personal y turístico

El atleta Chema Martínez fue este viernes el principal protagonista de la ‘Jornada de turismo y deporte’, organizada por el Ayuntamiento de Calvià y Diario de Mallorca, celebrada en el marco de la Half Marathon Magaluf, medio maratón internacional que reunirá este sábado a 1.500 corredores en sus dos distancias principales y a más de 500 personas en actividades paralelas.

La intervención principal corrió a cargo de Chema Martínez, que impartió una conferencia a los asistentes al acto, celebrado en el Hotel Melià Calvià Beach, y que sirvió de prólogo a una mesa redonda bajo el título ‘El binomio Turismo+Deporte en Magaluf’. En ella participaron, además del atleta y comunicador, José Enrique Ramos, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba; Sofía Muntaner, Brand Marketing Senior Manager; y Javier Tascón, concejal de Deportes de Calvià.

En su charla, Martínez repasó sus experiencias como deportista de élite y los principios que han marcado tanto su carrera como atleta como su vida personal. El que fuera campeón de Europa de 10.000 metros —y que mostró a los presentes el vídeo de aquella carrera— destacó los cinco pilares que han guiado su trayectoria: esfuerzo, actitud, perseverancia, motivación y confianza.

Una charla motivacional

En una intervención de claro tono motivacional, el madrileño explicó cómo el aprendizaje y el hecho de marcarse objetivos le han ayudado a superar obstáculos a lo largo de su vida. También hubo espacio para las anécdotas, como el recuerdo de su primera experiencia profesional como deportista en la ya desaparecida pista de atletismo de Son Moix, o el dato de que, en 18 años de carrera, superó los 160.000 kilómetros.

Martínez añadió que siempre anotó sus entrenamientos y competiciones, y que desde su retirada ya ha superado los 200.000 kilómetros. “Unas cinco veces la vuelta al mundo”, apuntó.

Antes de la charla de Chema Martínez y de la posterior mesa redonda, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, dio la bienvenida a asistentes y participantes, destacando en su intervención “la importancia del deporte como elemento transformador”, especialmente en Magaluf.