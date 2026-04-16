Fútbol sala
La Cátedra Palma Futsal–ConectaBalear celebrará su primer Congreso
Expertos del ámbito jurídico y deportivo se reunirán el próximo 5 de junio para abordar los retos actuales del deporte
El Illes Balears Palma Futsal, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears, celebrará el próximo 5 de junio el I Congreso de la Cátedra de Derecho Deportivo Palma Futsal–ConectaBalear, una iniciativa que nace con el objetivo de analizar, desde una perspectiva práctica, algunos de los desafíos más relevantes del deporte en la actualidad.
El encuentro reunirá a profesionales e instituciones de referencia del ámbito jurídico y deportivo, con la participación de representantes de la Fiscalía de las Illes Balears y del Tribunal Supremo, de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), de la propia UIB y de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO).
La jornada se estructurará en diferentes ponencias y espacios de debate que abordarán cuestiones de actualidad, como los delitos de odio en el deporte, las lesiones en la práctica futbolística o el debate en torno a la autonomía del deportista y la protección de su salud, con especial atención a los denominados “Juegos Mejorados”.
El congreso contará también con la participación del presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, en un espacio de conversación integrado dentro del programa.
Mesa redonda
En la sesión de tarde, tras el saludo institucional de la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, se retomará la actividad con nuevas ponencias centradas en el régimen disciplinario y administrativo en el deporte, así como en la realidad profesional de los futbolistas.
El programa se completará con una mesa redonda dedicada a la fiscalidad de los deportistas de élite, antes del acto de clausura, que pondrá el cierre a una jornada concebida como un espacio de reflexión, intercambio y análisis en torno al presente y futuro del deporte.
Las inscripciones ya están disponibles a través del siguiente enlace: https://agenda.uib.es/146343/detail/i-congreso-de-la-catedra-de-derecho-deportivo.html
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