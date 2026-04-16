Fútbol
El Betis se derrumba en la segunda parte ante el Braga y dice adiós a la Europa League
El equipo de Pellegrini se adelantó con un 2-0, pero después naufragó frente la reacción del conjunto portugués (2-4)
EFE
Sevilla
El Betis cayó ante el Sporting de Braga pese a ponerse 2-0 en el marcador al encajar una incontestable remontada (2-4) en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League y dice adiós a la competición.
Tras el 1-1 de la ida, sendos goles del brasileño Antony (m.13) y del marroquí Abde (m.26) hacían presagiar que el Betis tendría casi hecho el pase a sus primeras semifinales de la Europa League, pero antes del descanso acortó distancias el español Pau Víctor y al comienzo del segundo tiempo el Braga impuso su ley y remontó ante un Betis desconocido Betis, con tantos de Carvalho (m.49), del exmalaguista Horta de penalti (m.53) y del francés Gorby (m.74).
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