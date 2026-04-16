El ayuntamiento de Palma revisará la seguridad en los campos municipales de fútbol

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha mantenido este jueves una reunión con el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach, para abordar la seguridad en los campos de fútbol de titularidad municipal. Horas antes, la Territorial había acudido a Calvià, en donde el Consistorio confirmó que llevan tiempo trabajando en mejoras.

El encuentro se ha producido tras el incidente ocurrido el pasado domingo en el campo de Ca Na Paulina, durante un partido de categoría cadete entre el Collerense y el Santa Maria, en el que un jugador tuvo que ser hospitalizado tras un golpe en la cabeza contra el muro perimetral del terreno de juego.

Durante la reunión, el alcalde trasladó su compromiso de llevar a cabo una revisión de la seguridad en estas instalaciones, así como su voluntad de trabajar de forma conjunta con la federación y los clubes para evitar que se repitan situaciones similares.

En este sentido, el Ajuntament de Palma, a través del Institut Municipal de l’Esport (IME), estudiará las distintas actuaciones necesarias para incrementar la seguridad en los terrenos de juego. Ambas partes coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas inversiones, reforzar el mantenimiento y aplicar medidas específicas que garanticen la protección de los deportistas y el correcto desarrollo de la actividad.

Ya hay actuaciones en marcha

El alcalde recordó algunas actuaciones ya en marcha, como la contratación del servicio de asistencia técnica para la reforma y adecuación de los vestuarios de todos los campos municipales, así como la instalación de placas solares en las gradas para mejorar la eficiencia energética de los equipamientos.

Asimismo, destacó la puesta en marcha de un nuevo contrato de mantenimiento, con una inversión cercana a los 6 millones de euros —2,3 millones más que el anterior—, que permitirá ampliar el personal operativo y mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias.

La reunión refuerza la línea de colaboración entre el consistorio y la FFIB, en un momento en el que la seguridad en los campos municipales se ha situado en el centro del debate tras el reciente accidente, y con el objetivo común de avanzar hacia instalaciones más seguras para el fútbol base.