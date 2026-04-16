El Ayuntamiento de Calvià refuerza aún más la seguridad en las instalaciones deportivas municipales

El Ayuntamiento de Calvià ha mantenido este jueves una reunión con la Federación de Fútbol de las Islas Baleares para presentar su plan de refuerzo de la seguridad en las instalaciones deportivas municipales. En el encuentro han participado el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, el teniente de alcalde de Deportes, Javier Tascón, y el presidente de la FBIB, Jordi Horrach, quienes han coincidido en la necesidad de crear una línea de trabajo coordinada que permita seguir avanzando en la mejora de la seguridad de las instalaciones deportivas del municipio.

El consistorio, en su compromiso constante con la seguridad y el bienestar de los deportistas del municipio, tiene en marcha desde hace meses un plan de refuerzo de las medidas de protección en diversas instalaciones deportivas municipales.

El Área de Deportes ha analizado en este sentido la situación de las infraestructuras locales con el objetivo de identificar y proteger aquellos puntos que pudieran suponer un riesgo potencial para los usuarios, reforzando así las condiciones de seguridad en los espacios deportivos del municipio.

Intervenciones realizadas

Dentro de este plan, se han puesto en marcha acciones específicas como la instalación de protecciones en elementos técnicos críticos. Un ejemplo relevante es el campo de fútbol de Santa Ponça, donde se han adecuado las zonas próximas a los aspersores de riego para minimizar cualquier posibilidad de impacto o lesión durante la práctica deportiva, como ocurrió el pasado fin de semana. También se ha intervenido en la caseta de electricidad del campo pequeño de Magaluf.

Asimismo, el Ayuntamiento ha extendido estas mejoras más allá del fútbol, actuando en instalaciones polideportivas mediante la protección de soportes y estructuras de canastas de baloncesto, asegurando así que tanto el deporte base como el amateur se desarrollen en entornos óptimos.

Se ha iniciado, además, la sustitución de las porterías de fútbol 7 retráctiles por porterías trasladables de aluminio ligero, y está previsto que se habiliten huecos para su almacenamiento cuando no estén en uso.

Acciones a realizar

El trabajo para reforzar la seguridad más allá de lo marcado por la normativa vigente incluye un ambicioso plan que pasa, entre otras cosas, por cubrir todos los elementos susceptibles de posibles golpes por parte de los deportistas, ya sea bocas de riego, barandillas (algunas serán eliminadas), y colocación de los banquillos en zonas habilitadas para ellos.

En el plan de inversiones para los próximos años, está prevista igualmente la sustitución del césped artificial, y, en ese momento, se reducirá siempre que sea posible las medidas del terreno de juego para tener un margen mayor de seguridad.

Desde el Ayuntamiento de Calvià se subraya que estas mejoras no son acciones aisladas, sino el resultado de un diálogo fluido y una estrecha colaboración con los clubes deportivos del municipio, lo que permite detectar necesidades reales y actuar de forma ágil y eficaz.