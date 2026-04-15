Vela
La regata Illes Balears Clàssics confirma sus primeras embarcaciones históricas
La competición, que cumple su edición número 31, se disputará por primera vez en las renovadas instalaciones de Club de Mar-Mallorca
La Illes Balears Clàssics celebrará su XXXI edición del 11 al 15 de agosto de 2026 en las nuevas instalaciones de Club de Mar-Mallorca. A cuatro meses de su celebración la regata ya cuenta con 14 embarcaciones inscritas con la presencia de auténticas joyas del mar como el Cariad (1896), Argyll (1948), Clarionet (1966) o el imponente Recluta, construido en 2021 sobre unos planos de 1942.
La pasada edición, coincidiendo con el 30 aniversario de la regata, la competición reunió a 40 embarcaciones y registró la mayor participación de su historia. La organización prevé igualar o superar estas cifras en una edición muy especial que se disputará por primera vez en las renovadas instalaciones de Club de Mar-Mallorca.
Armadores, tripulaciones y visitantes podrán disfrutar de un nuevo complejo formado por cuatro edificios amplios e interconectados en los que encontrarán una cuidada oferta de establecimientos comerciales y de servicios. A esta propuesta se suman cuatro restaurantes de diferentes estilos, entre ellos un nuevo espacio de ocio gastronómico que combina restauración y ambiente nocturno en un entorno completamente acristalado.
La XXXI edición contará de nuevo con una completa agenda social y cultural, con actividades de divulgación del patrimonio marítimo. Entre las propuestas culturales previstas durante los días de regata destaca una exposición de fotografía náutica y conferencias a cargo de destacadas personalidades del mundo náutico.
Carácter internacional
En el plano deportivo, la regata mantiene su carácter internacional y su apuesta por reunir embarcaciones emblemáticas. La competición está abierta a Barcos de Época, Clásicos y Espíritu de Tradición, RI Clásicos, Big Boats, Clásicos IOR y la clase Presencia. La primera prueba, “Regata Marine Pool”, tendrá lugar el miércoles 12 de agosto con una puntuación independiente al resto de las jornadas de competición.
La Illes Balears Clàssics es puntuable para el XVI Trofeo Clásicos Mare Nostrum – Copa de España de Vela Clásica, y el Circuito CIM 2026 (Campeonato Internacional del Mediterráneo).
La regata está organizada por Club de Mar-Mallorca por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la Federación Balear de Vela, la Real Asociación Nacional de Cruceros y la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos.
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