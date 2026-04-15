El Palmer Basket luchará por la salvación sin su jugador más decisivo

Quedan cinco jornadas para el final de la fase regular en la Primera FEB y el Palmer Basket, que pelea por escapar de la zona de descenso, tendrá que afrontarlas sin el jugador más determinante de la plantilla.

El club ha anunciado este mediodía que el canadiense Phil Scrubb será baja hasta el final de la presente temporada tras sufrir “una lesión muscular” durante el encuentro correspondiente a la pasada jornada frente a Melilla.

“Tras las pruebas médicas realizadas, se confirma que el periodo de recuperación requiere tiempo, por lo que el jugador no podrá volver a las canchas en lo que resta de temporada”, ha informado el equipo mallorquín de la segunda categoría del baloncesto nacional.

Determinante

El base Phil Scrubb ha sido uno de los jugadores más determinantes del Palmer Basket desde que aterrizó en Mallorca en Navidad. El internacional canadiense ha promediado 19,5 puntos, 2,6 rebotes, 6,1 asistencias, 0,9 balones recuperados y 2,4 pérdidas, para una valoración de 20,3, en los 29:22 minutos por partido que ha disputado en los 14 encuentros en los que ha participado.

El Palmer ocupa ahora la decimocuarta plaza en la clasificación, con solo una victoria más que los dos equipos que en estos momentos ocupan las posiciones de descenso, Tizona Burgos y Melilla.

El siguiente partido del equipo mallorquín, este fin de semana, será en la pista del Gipuzkoa. Después se medirá al Oviedo (fuera), Alicante (casa), Estudiantes (fuera) y Fibwi Mallorca (casa).