Jan Ullrich, leyenda del ciclismo mundial, será el dorsal de la Mallorca 312 OK Mobility 2026

La Mallorca 312 OK Mobility ha anunciado que la leyenda alemana Jan Ullrich será el dorsal 312 de su edición 2026. El campeón olímpico y ganador de grandes vueltas regresa a la prueba tras su participación en 2021, reforzando su vínculo con un evento en el que, en esta ocasión, encabezará simbólicamente el pelotón.

En su decimosexta edición, la prueba continúa reforzando su proyección global, atrayendo participantes de decenas de países y situando a Mallorca como uno de los destinos ciclistas de referencia en Europa. La presencia de Ullrich potencia el carácter especial de un evento que reúne a aficionados y leyendas del deporte en un mismo escenario.

Ganador del Tour de Francia en 1997, de la Vuelta a España en 1999 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Ullrich marcó una época en el ciclismo profesional. Su potencia, especialmente en la contrarreloj, y su regularidad en las grandes vueltas le convirtieron en una de las figuras más influyentes de su generación, con cinco segundos puestos en el Tour que avalan su consistencia al máximo nivel.

El dorsal 312 estará acompañado por un cartel de primer nivel con figuras como Alberto Contador, Miguel Induráin, Annemiek van Vleuten, Haimar Zubeldia, Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Maurizio Fondriest, Samuel Sánchez, Óscar Pereiro, Marga Fullana, Marcel Wüst, Markus Fothen, Ricardo Ten, Sean Kelly y Toni Tauler, entre otros. A ellos se suma también la ciclista en activo Marina Garau. Asimismo, participarán personalidades de otros ámbitos deportivos como el extenista Carlos Moyà, el seleccionador argentino Lionel Scaloni o el piloto de enduro extremo y trial Pol Tarrés.

Con este elenco, la Mallorca 312 OK Mobility volverá a situar a Mallorca en el epicentro del ciclismo internacional, reafirmando su carácter único y su capacidad para reunir, en un mismo evento, deporte, territorio y pasión por la bicicleta.

La cita ciclista tendrá lugar el próximo 25 de abril en Playa de Muro, donde 8.500 ciclistas volverán a reunirse para recorrer la isla en una de las pruebas deportivas más destacadas del calendario internacional. Con tres recorridos de 312, 226 y 167 kilómetros, la Mallorca 312 OK Mobility ofrece una experiencia única que combina exigencia deportiva, paisaje y organización de primer nivel.

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La edición contará con más de 2.600 ciclistas locales en la salida, un dato que refleja el fuerte arraigo de la prueba en la comunidad balear y su consolidación como uno de los grandes eventos deportivos de Baleares.