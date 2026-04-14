Así ha sido la meteórica carrera de Awa Fam hasta el sueño de la WNBA

El baloncesto femenino español rompe una nueva barrera y lo hace de la mano de Awa Fam con una histórica presencia en el Draft de la WNBA, entre las mejores jugadoras del mundo que darán el salto a la WNBA. La de Santa Pola cumple así su gran sueño y lo hace tras una espectacular etapa de casi siete años en el Valencia Basket, al que llegó con 13 años recién cumplidos tras empezar a jugar al baloncesto en el CD Polanens.

Una meteórica progresión que le hizo ir siempre por delante de las niñas de su generación, pero que ha estado marcada también por el deseo de no dejar de compartir experiencias con sus amigas en los equipos de su edad, doblando o incluso alternando partidos con hasta tres equipos de categorías diferentes para no dejar de estar con las suyas.

Y buena fe puede dar de ello el Valencia Basket desde el primer momento, ya que cuando ya habían decidido incorporarla a L’Alqueria y tenía una invitación para jugar un torneo de taronja, prefirió esperar a dar el salto para poder acabar la temporada con su equipo del CD Polanens, comprometida con el objetivo que tenía con sus compañeras y amigas de Santa Pola.

Awa Fam, en un partido en su etapa en el CD Polanens de Santa Pola. / MCS

Allí llegó tras hacer Multideporte y siguiendo los pasos de sus dos hermanos mayores, llegando a entrenar con el Infantil siendo benjamín y con el cadete siendo alevín de segundo año y destacando, pero siempre muy unida a las amigas de su edad.

De Santa Pola a L'Alqueria

Su proyección llamó la atención de otros clubes de la provincia y de Murcia, pero acompañada por la que fue su entrenadora en Santa Pola, Mari Carmen Sempere, apostó por viajar a València para conocer L’Alqueria y el proyecto que le presentaría el Valencia Basket y el director deportivo femenino, Esteban Albert. No lo dudó y, becada por el club, decidió cambiar de ciudad y seguir su sueño, aunque fuera lejos de su familia.

Ya en València, guiada siempre de cerca por Manolo Real y sus entrenadores y entrenadoras, no tardó en despuntar y en hacer historia, con una primera Minicopa y dos campeonas de España cadetes sin precedentes en la cantera taronja.

Awa Fam, a la derecha, con sus compañeras de equipo en su etapa en L'Alqueria del Basket. / VBC

Debuts con el Valencia BC y España

Precisamente en su edad de cadete empezaba a entrenar con el primer equipo y fue tal el nivel mostrado, que Rubén Burgos no dudó en hacerla debutar con apenas 15 años, en un partido de Eurocup ante el DM Ensino en La Fonteta.

Tras una exitosa etapa en las distintas categorías de la selección española, su llegada a la Absoluta no se haría esperar tampoco, debutando con apenas 18 años ante Países Bajos y siendo la MVP de aquel partido con 21 puntos.

Sin prisa a EEUU

Su nombre sonaba ya con fuerza en EEUU, pero a pesar del interés de muchas internacionales para que jugara allí, optó por seguir su formación España, jugar cedida un año en el Lointek Gernika en una etapa que compartió con Elena Buenavida, y renovar su contrato con el Valencia BC hasta 2029, aunque con una opción de salida hacia la WNBA, como así será tras esta temporada.

Awa Fam, en la celebración de la última Copa de la Reina ganada por el Valencia Basket. / M. A. Polo / VBC

Su marcha, además, será definitiva y no podrá compaginar su etapa en EEUU con el Valencia BC o el baloncesto europeo como han hecho hasta ahora muchas de las grandes estrellas de la WNBA, entre ellas su propia compañera taronja leo Fiebich.

WNBA y Project B

La irrupción de Project B en el calendario baloncestístico mundial, previo pago de una elevada cláusula al Valencia Basket para liberarla de su contrato, hará que no pueda jugar de taronja las próximas temporadas, aunque volverá al Roig Arena en marzo al ser València una de las seis sedes del nuevo torneo mundial que reunirá a muchas de las mejores jugadoras del mundo.

Un reto más para una Awa que ya ha ganado 5 títulos con el Valencia Basket (dos Ligas, dos Copas y una Supercopa) y que, tras la reciente Copa de la Reina de Tarragona, quiere despedirse a lo grande intentando revalidar la Liga Femenina Endesa, que sería la cuarta consecutiva del Valencia Basket.

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Una trayectoria sin precedentes en España a su edad y que este 13 de abril escribió un nuevo capítulo en el Draft. Los siguientes será ya en la WNBA y en Project B, además de en una selección con la que se clasificó para el próximo Mundial tras ser también subcampeona de Europa el año pasado.