La FFIB exige medidas urgentes para mejorar la seguridad en los campos de fútbol municipales

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) expresa su preocupación por la seguridad en los campos de fútbol municipales y solicita formalmente "una reunión urgente" con la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). El organismo que preside Jordi Horrach considera imprescindible actuar con determinación junto a los ayuntamientos, responsables de estas instalaciones, para implementar medidas concretas que garanticen la protección de los futbolistas y eviten que se repitan situaciones como la vivida recientemente en Ca Na Paulina.

Un jugador cadete del Collerense, ahora ya fuera de peligro, tuvo que ser hospitalizado de urgencia al sufrir un violento golpe en la cabeza contra el muro que rodea el terreno de juego del campo municipal del Coll d'en Rabassa, durante el partido de Primera Regional entre el Collerense y el Santa Maria, perteneciente al Grupo D, disputado al mediodía del domingo.

"La FFIB quiere subrayar que esta preocupación no es nueva. En los últimos años ya se han detectado situaciones de riesgo en distintos municipios. Cabe indicar, de manera positiva, que la totalidad de los terrenos de juego de la isla de Eivissa han instalado la protección de sus instalaciones deportivas con actuaciones concretas. Ese debe ser el ejemplo que debemos seguir en todas las islas. En este contexto, la Federación insiste en que no puede depender de actuaciones puntuales o reactivas, sino que es necesario establecer criterios homogéneos de seguridad en todas las islas", explica en un comunicado enviado a los medios.

"Además, la FFIB quiere dejar constancia de que ya ha trasladado formalmente su preocupación a todos los ayuntamientos de los municipios de las Illes Balears, en su condición de titulares de las instalaciones públicas, instándoles a revisar y adecuar los campos de fútbol para cumplir con las condiciones mínimas de seguridad exigibles (...). Desde la FFIB reiteramos que la salud y la integridad de los futbolistas, especialmente en el fútbol base, es una prioridad absoluta, y por ello se impulsarán todas las acciones necesarias para garantizar entornos seguros en la práctica deportiva. La Federación reafirma su voluntad de trabajar de forma coordinada con las administraciones públicas y los clubes, pero también subraya la necesidad de actuar con mayor celeridad y responsabilidad en la adecuación de las instalaciones deportivas", finaliza.