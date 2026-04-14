El Consell repartirá 2,3 millones de euros a 15 clubes de categoría nacional de Mallorca

Nueva temporada de la campaña lanzada e impulsada por el Consell de Mallorca de «Jugam amb l'elit» que supone un gran apoyo económico para los quince clubes de la isla que disputan las máximas categorías de su deporte. El organismo insular aportará un total de 2,3 millones de euros en ayudas en cuatros años a las entidades beneficiadas de este programa en concepto de patrocinio. La cifra se ha anunciado este martes en el acto de presentación de la temporada 2026/27 celebrado en Son Moix y que ha contado con la presencia de deportistas de máximo nivel como Abdón Prats y Xavi Torres, protagonistas de la campaña de este nuevo curso.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han sido las cabezas visibles del evento de un programa que permite acercar los valores a escuelas y entidades deportivas, bajo la guía de los clubes que están en la máxima categoría que hay en Mallorca en su modalidad. La actividad «Jugam amb l’elit» ofrece charlas teórico-prácticas en las escuelas con los equipos en primera persona y las cifras muestran la buena salud del programa, el más demandado por escuelas e institutos, que este curso llegará a niños y jóvenes a través de 150 talleres y 4.000 niños.

Abdón Prats, Pedro Bestard, Llorenç Galmés, Alfonso Díaz, Toni Prats y Xavi Torres posan juntos en el acto / Sergi Amorós

El acto ha contado con la presencia de Alfonso Díaz, CEO del RCD Mallorca, y de los representantes y jugadores de los quince clubes beneficiados por la ayuda: Azulmarino Palma, Balears FC, Illes Balears Palma Futsal, Club Voleibol Manacor-ConectaBalear, Club Vòlei Sóller, Espanya Hoquei Club, Palmer Basket Mallorca, Arancina Handbol Mallorca, CN Ciutat de Waterpolo, Fibwi Palma, JS Hotels Cide, Mallorca Voltors, y los nuevos clubes incorporados, el Palma Rugby Unión y Rugbi el Toro.

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, se ha mostrado muy satisfecho de poder "consolidar este gran programa que tiene mucha repercusión en la isla" y ha añadido que "Mallorca es tierra de campeones, una tierra donde destacamos en el deporte y tenemos que utilizarlo para poder llegar a los jóvenes para introducir los valores de la vida: la superación, el esfuerzo, la constancia, la disciplina...". Galmés, además, ha querido agradecer la participación de Abdón Prats y Xavi Torres para protagonizar la nueva temporada de «Jugam amb l'Elit»: "Son dos figuras reconocidas en Mallorca gracias a su esfuerzo, su dedicación y su constancia y son dos referentes en nuestra sociedad".

Por su parte, José Tirado, director general del Illes Balears Palma Futsal, ha reconocido que "el Palma inició y propulsó este proyecto con el Consell de Mallorca. Es un proyecto muy importante porque hace que las estrellas de los equipos puedan transmitir los valores del deporte". Jugadores que ya han participado en algún taller y han estado en contacto con los niños y niñas como Xabier Beraza, del Fibwi Palma, reconocen que "nosotros, como profesionales, tenemos la responsabilidad de empezar desde la base a dar el ejemplo, enseñar y transmitir nuestra experiencia a niños que en un futuro les gustaría estar en nuestra posición y este programa cumple y cubre bastante lo que nosotros les podemos aportar". Entidades como el Palma Rugby Unión se incorporan y se benefician del programa «Jugam amb l'elit», un proyecto del que Tomás Tronca, jugador del conjunto palmesano, asegura que "supone una gran ayuda para nosotros como club para poder fomentar los valores de nuestro deporte como la disciplina y el trabajo en equipo o el valor que tiene cada jugador por muy distinto que sea".

Los represntantes de los clubes y de los ayuntamientos en el acto de presentación / Sergi Amorós

Abdón Prats y Xavi Torres, protagonistas en valores

En la presentación de «Jugam amb l’elit» del Consell de Mallorca, se ha anunciado la campaña que estará en vigencia para su difusión las temporadas 2026-2027, basada en el reclamo del esfuerzo como valor principal. Este vídeo centrado en el valor del esfuerzo ha contado con dos protagonistas de máximo nivel, también asistentes al acto deportivo, que representan superación, constancia y resiliencia: Abdón Prats y Xavi Torres.

La pieza, centrada en la contraposición del sedentarismo y consumo digital y la práctica deportiva, llegará a las pantallas de diferentes campos y pabellones deportivos mallorquines, y también a las escuelas y familias. Los mismos clubes serán los encargados de difundir la campaña, mostrando una implicación máxima en el fomento de hábitos y valores.