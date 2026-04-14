Calvià se cita con el running y el turismo deportivo junto a Chema Martínez

Calvià acogerá este jueves una interesante jornada de turismo y deporte. El Hotel Meliá Calvià Beach de Magaluf albergará, a partir de las 17:30 horas, una conferencia del atleta Chema Martínez, una de las figuras más destacadas del atletismo nacional y referente del running en España.

Durante el encuentro, Martínez abordará cuestiones relacionadas con la motivación para la práctica deportiva, ofrecerá consejos de entrenamiento y compartirá experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria en la alta competición. La cita busca acercar al público tanto amateur como experimentado a la visión de uno de los nombres más influyentes del panorama deportivo. "Mi charla será motivacional, sobre lo que ha supuesto una vida dedicada al deporte y haber superado los retos que me he ido marcando A través de mis experiencias y de todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, mostrar lo que ha supuesto para mí el deporte, cómo me ha ayudado a superar obstáculos en la vida y cómo me ha ido fijarme objetivos", explicó Martínez en una entrevista a este diario.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento de Calvià y este diario, incluirá además una mesa redonda en la que se analizará el impacto del turismo deportivo, con especial atención a pruebas como la Half Marathon Magaluf, que en los últimos años ha contribuido a posicionar la localidad como destino para deportistas. El propio Chema Martínez será uno de los participantes, junto a José Enrique Ramos, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Córdoba; Sofía Muntaner, Brand Marketing Senior Manager y Javier Tascón Piña, teniente de alcalde de deportes de Calvià.

La organización destaca que se trata de una oportunidad única para interactuar con el atleta, plantear dudas y disfrutar de un espacio de diálogo en torno al running, el deporte y el turismo activo. La inscripción es gratuita, aunque el aforo será limitado.