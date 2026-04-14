El entrenador de un equipo de Ibiza, denunciado tras dar un botellazo al juez de línea en un partido de fútbol

El caso del botellazo en el partido entre el Luchador y la PE Sant Jordi sigue subiendo de temperatura. Y ya no es solo fútbol. El juez de línea ha decidido dar el salto a la vía penal y denunciar al segundo entrenador del conjunto local después de recibir el impacto de una botella en el tramo final del encuentro del pasado domingo, un episodio que terminó con el partido suspendido. El asistente arbitral, que acudió a un centro médico y cuenta con parte de lesiones, ha formalizado la denuncia ante la Policía Nacional. A partir de ahora, será este organismo el que analice los hechos y determine si se abre causa contra el técnico.

La Federación entra en escena

En paralelo, la vía deportiva también aprieta. La Federación de Fútbol de las Islas Baleares tiene sobre la mesa un caso que puede acabar en sanción contundente. La resolución se espera para este miércoles, aunque la gravedad del incidente podría llevar el expediente a la reunión del jueves, donde se decidiría un castigo que podría ser ejemplar. El relato arbitral es directo.

En el minuto 88, el técnico local fue amonestado por «desaprobar de forma ostensible una de mis decisiones». Un minuto después, todo estallaba. El árbitro describe cómo el entrenador se encaró con su asistente «de forma exaltada», lo que provocó la expulsión.

Pero lo peor llegó después. El acta es tajante: «Una vez expulsado […] lanzó con fuerza excesiva un bidón de agua […] impactando en el brazo derecho de mi asistente número 1 a la altura del codo». El golpe provocó «inflamación y rojez» y dejó el bidón deformado, según el colegiado, que adjunta imágenes y parte médico. La consecuencia fue inmediata: «Tras la agresión […] decido suspender el partido».

El Luchador cierra filas: “Estamos a muerte con él”

Diario de Ibiza ha contactado con el Luchador, que ha salido en defensa cerrada de su técnico. “Estamos a muerte con él. No es una persona violenta, nunca ha tenido un problema así y está muy afectado, está muy jodido”, aseguran desde el club. Reconocen el error, pero niegan la intencionalidad: “No tenía que tirar la botella, eso lo reconoce y pide disculpas, pero en ningún momento fue para agredir. Se está diciendo una barbaridad en periódicos y televisión”.

Desde la entidad insisten en que se está haciendo “demasiada sangre” con lo ocurrido. El partido estaba cargado de tensión. Según el club, ambos banquillos vivían el encuentro de pie, con continuas indicaciones y advertencias del juez de línea para que el técnico se sentara. En el 88 llegó la amarilla. En el 89, la expulsión. En ese momento, según el Luchador, el entrenador llamó “cagón” al colegiado mientras abandonaba el campo.

Es entonces cuando se produjo la acción clave. “Cuando se está marchando, tira un botellín medio vacío. Cuando se gira y lo suelta, el línea está ahí y no le ve. No fue a propósito”, explican. “Cuando vio que le había dado, se quedó mudo, agachó la cabeza y se marchó. No tenía que haberlo tirado”, añaden. El club insiste en el perfil del técnico: “Es muy cariñoso, nunca ha tenido problemas y está hundido”. También aseguran que intentó “pedir perdón” al juez de línea tras el partido, aunque no pudo acercarse a él.