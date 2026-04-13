Simeone: "Pienso en mi equipo, no en los árbitros"

Diego Pablo Simeone y Jorge Resurrección 'Koke', capitán del Atlético, comparecieron en rueda de prensa antes del partido ante el Barcelona de cuartos de final de la Champions. El técnico arrancó su intervención, tan parca en palabras como austera en declaraciones. Simeone comenzó advirtiendo que "estamos convencidos de lo que necesitamos, de que queremos seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso".

Sobre si propondrá un partido conservador para hacer valer la renta de dos goles de la ida o si apostará por buscar un gol que termine de certificar el pase a semifinales de Champions, el entrenador del Atlético apuntó: "Vamos a jugar como venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber que es un rival bueno el que tenemos enfrente, pero está claro que nuestro objetivo es pasar". Respuesta a la que añadió posteriormente que "todo lo que podemos decir queda atrás cuando la pelota eche a rodar. El otro día los primeros 20 minutos no nos pudieron quitar la pelota y estuvimos en su campo porque jugamos con fe. Así que pondremos fe, a esperar que el equipo responda como lo está haciendo y seguridad en lo que tenemos que hacer".

Preguntado si estará Oblak se limitó a decir que no le ha dicho al equipo aún quién jugará, lo que no cierra la puerta al regreso del esloveno, y lo que sí hizo es confirmar que serán Le Normand y Lenglet los centrales en el eje de la zaga. Simeone comentó que "no hace falta hablar con ellos porque saben lo que queremos. Robin viene creciendo partido tras partido y Clement tiene mucha experiencia y sabe sus virtudes y sus debilidades. Trataremos de fomentar lo primero y confiamos en ellos". Respecto a los árbitros, después de lo ocurrido en el Camp Nou y con la eliminación del año pasado ante el Real Madrid por el doble toque en el penalti de Julián Álvarez, el técnico rojiblanco señaló que "estoy pensando en mi equipo, no en los árbitros. Tienen un trabajo muy difícil y cada vez estamos más cerca de la final y tienen una presión extrema. Me preocupa mi equipo, no pienso en ello".

Koke: "No estamos pensando en la final de Copa"

El capitán atlético fue algo más extenso en sus explicaciones y comenzó declarando que este partido ante el Barcelona "es un partido que puede entrar en la historia del club. Jugar unos cuartos de final de Champions es algo increíble y meternos en semifinales puede ser histórico. No pensamos en la final de la Copa, pensamos a afrontar este partido como una final". Koke añadió que "mis compañeros están motivadísimos y es normal que en el Barcelona también tenga ilusión por remontar. Tenemos ganas de pasar y respeto al rival al que nos enfrentamos".

Respecto al partido que les medirá mañana a las 21:00 horas a los de Flick, apuntó que "será importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Ahí está la personalidad nuestra de querer jugar. Nos conocemos perfectamente y va a ser mu importante quitarles el balón, quererlo y no perderla". En lo personal comentó que "uno se intenta motivar con buenos recuerdos. Como en el partido de 2014, en 2016 o como el que ha pasado hace unas semanas. Recuerdo aquel gol que metí y recuerdo el Calderón con la gente apoyando a muerte como mañana esperamos que el Metropolitano esté así para ayudarnos. Es un día bonito para los seguidores del Atlético".

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Y repitiendo lo vivido hace unos días con Simeone y Griezmann, en el que el técnico mostró su cariño por el francés, en esta ocasión fue el capitán quien tuvo palabras para el entrenador: "Gracias a Simeone el Atlético ha tenido el crecimiento que ha tenido. Hemos seguido a muerte su idea de juego y seguimos haciéndolo. Es mi entrenador, el que ha apostado por mí desde que llegó al Atlético. Sabe lo que le quiero como entrenador y como persona. Sabe el cariño que le tengo".