Rafa Nadal ya tiene documental en Netflix: fecha de estreno y primeras imágenes de 'Rafa'

El esperado documental sobre Rafa Nadal ya tiene fecha oficial. Netflix ha anunciado el estreno de 'Rafa', una producción que promete mostrar el lado más íntimo y humano del tenista, considerado uno de los grandes de todos los tiempos, y que llegará a la plataforma el próximo 29 de mayo.

'Rafa' se presenta como el documental definitivo sobre la carrera y la mentalidad del deportista español. Bajo el lema “Su determinación es su mayor legado”, la producción busca profundizar en la personalidad de Nadal, alejándose de la simple etiqueta de ganador para mostrar su esencia como competidor.

Un tráiler con mensajes claros

Junto al anuncio de la fecha, Netflix ha lanzado el primer tráiler, en el que se puede escuchar al propio Nadal reflexionando sobre su trayectoria. “La gente se creía que yo era un ganador, y yo no soy un ganador, soy un competidor. Lo que siempre me ha motivado son las ganas de seguir luchando”, afirma el tenista en uno de los momentos destacados en el adelanto.

El avance también deja otra de las frases que resumen su filosofía: “No puedes ser un gran campeón si no haces cosas que sean realmente difíciles”. Un mensaje que refleja el espíritu de superación y la exigencia constante que han marcado toda su carrera deportiva.

Expectación ante el estreno

El anuncio ha generado una gran expectación entre aficionados al tenis y seguidores de Nadal, que esperan descubrir detalles inéditos de su vida dentro y fuera de la pista. Con su estreno el 29 de mayo, 'Rafa' apunta a convertirse en uno de los contenidos deportivos más comentados del año en Netflix.