Pilotades | El Constància juvenil consuma su descenso de Honor a Nacional

El Constància juvenil consumó, cuando restan tres jornadas para el final de la competición regular, su descenso de la División de Honor a la Liga Nacional tras perder en el Nou Camp de Inca por 0-3 con el Real Zaragoza. Los blanquinegros jugaron con Josep Bover, Héctor Florit (Gálvez), Dimitrov, Crespí, Fontcuberta, Gárdenas, Lamin (Diego Arbós), Josep Coll, Raúl Fernández (Juan Mascaró), Comas (Noah) y Gregory (Luis García).

El Mallorca juvenil derrota 0-2 al Huesca

El Mallorca juvenil sigue firme en la tercera plaza del grupo III de la División de Honor tras vencer por 0-2 al Huesca con goles de Torres y Alemany. Los rojillos jugaron con Nicolai, Carvajal (Morera), Iago Mendes, Alemany (Yerga), Hugo Fresneda, Biel Serra, Hurtado, Ramos (Rubin), Garvi, Álvaro Torres (Garau) y Pablo Arbós (Michael).

El San Francisco cae en su visita a Manresa

El San Francisco juvenil cayó por 3-1 en el campo del Gimnàstic Manresa por lo que no pudo certificar su permanencia matemática en Honor. Los escolares salieron a Josep M ercdal, Abel Verd, Oriol, Spencer, Yannick, César Guzmán (Aguilera), Álvaro Fernández (Joel), Gerardo Horrach (Burgaya), Lluís Quirós, Jordi León (Ferrari) y Dani Molina (Biarnes).

El Penya Arrabal juvenil celebra su gran triunfo en Son Bibiloni. / J.V.

La Liga Nacional juvenil está al rojo vivo

La Liga Nacional juvenilo afronta sus últimas jornadas con la máxima emoción, tanto en la parte alta como en la baja. Platges de Calvià, Atlético Baleares y Penya Arrabal ganaron a sus respectivos rivales y sigue con su particular pugna. Destaca el triunfo del Penya Arrabal en el feudo del Mallorca B (2-3) y el mínimo triunfo del Platges ante el Palma en Magaluf (2-1) y la goleada del Atlético Baleares (7-0) al Mahón. En la parte baja hasta siete equipos luchan por no bajar (Ibiza, Alcúdia, Artà, Campos, Ferreries, Menorca, San Francisco B y Pla de na Tesa. El colista Mahón está virtualmente descendido.

El Atlético Baleares juvenil goleó al Mahón en Son Malferit / J.V.

El Balears femenino gana por 0-2 al AEM B

El Balears femenino sigue en racha triunfal y este pasado fin de semana sumó un nuevo triunfo en la Segunda División al derrotar por 0-2 al AEM B, victoria que las aupa a la sexta plaza. Las blanquiazules jugaron con Sandra Torres, Andrea Alcaide, Valca, Gaby, Nerea López (Marta Velez), Nuria Pomer, Neus Perelló, Cora Coll, Laura Rosselló, Ixiar y Hansen (Úrsula). Marcaron Nerea López y Gaby.

Balears B y Collerense femenino igualan a uno

Volvió la competición en la Tercera División femenina con los siguientes resultados: Constància, 3-Ciutadella, 3; Mallorca Internacional, 5-Son Sardina, 1; Algaida, 0-Sant Lluís, 2; Manacor, 4-Independiente, 1; y Balears B, 1-Collerense, 1.

Selección balear sub-12 femenina de futsal / J.V.

Balears sub-12 femenina de futsal se ejercitó ayer

La selección balear sub-12 femenina de fútbol sala, que dirige Sergio Felipe, se ejercitó ayer en el pabellón de s’Arenal. El combinado está compuesto por Júlia Bauzá (Viva Sports); Alexia Boadella, Rebecca Bonafé, Naira Sans y Clàudia Torrens (Urbanitzacions); Marta Campuzano (La Salle Pont d’Inca); Laia Crespí (Inter Campos); Lucia Dubra, Carla Luque, Carla Mármol y Ariadna Miralles (Ciutat d’Inca); María Martín (Son Oliva); y Claudia Mas (Llevant).

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Sant Jordi llora la pérdida de Andreu Huguet

El CD Sant Jordi está de luto. El club que preside Jaume Gelabert lamenta profundamente la pérdida de Andreu Huguet, aficionado que estaba muy vinculado a la entidad rojilla hasta el día de su fallecimiento. “Nos ha dejado una persona muy querida por todo el CD Sant Jordi y por todo el pueblo. Formó parte de nuestra entidad durante muchos años y aún colaboraba”, señala el comunicado del club de Palma.