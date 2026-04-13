Jaume Munar cae ante Jódar en su regreso en el Godó tras su lesión

Agrio regreso de Jaume Munar a la competición. El tenista mallorquín volvía a coger la raqueta tras casi dos meses de lesión en el húmero del brazo derecho sufrida en el ATP 500 de Rotterdam y su vuelta a las pistas se ha saldado con una dura derrota ante el madrileño Rafa Jódar (55 del ranquin mundial) por 6-1 y 6-2 en el partido de primera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. En el duelo fratricida de la jornada, una hora y diez minutos de juego han sido suficientes para que el de Santanyí se despidiese del torneo catalán ante una de las figuras del momento del tenis español. Un quiebre en el cuarto juego y otro en el sexto, cuando Munar cedió su servicio en blanco con doble falta incluida, le bastó a Jódar para encarrilar el partido en un visto y no visto (6-1). Lo hizo además llevando la iniciativa en el juego, muy metido en pista, con un tenis muy agresivo -sobre todo al resto- y una autoridad insultante, tanto derecha como de revés. Trece golpes ganadores sumó en el primer set Jódar por ninguno de Munar, falto de ritmo tras casi dos meses fuera del circuito. De hecho, el balear jugó el partido con una protección en el brazo derecho que fue soltando poco a poco a partir del segundo set cuando, con 0-2 abajo, empezó a jugar más sólido, a alargar los puntos y a intentar romper el ritmo de su oponente con constantes dejadas.

Pese a esa leve mejoría, el mallorquín fue incapaz de frenar la sangría, y acabó perdiendo de nuevo el saque en un interminable quinto juego que, después de numerosas alternativas, cayó del lado del madrileño. Ahí, Munar claudicó definitivamente. Porque a sus 19 años y en su primer Godó, al que ha acudido con una invitación de la organización, Jódar aceleró hasta el triunfo con la inercia de el título logrado hace dos semanas el ATP 250 de Marrakech. Fue el primero de su corta carrera y, en Barcelona, sigue vivo después de un sensacional estreno en la capital catalana. En segunda ronda le espera el ganador del ruso Karen Khachanov, 14 del ranquin mundial y cuarto cabeza de serie del torneo, o el argentino Camilo Ugo Carabelli, al que ya derrotó en las semifinales en Marruecos.