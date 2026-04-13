Francisco Truyols y Pablo Romero, nuevos campeones de España de 29er

Los mallorquines Francisco Truyols y Pablo Romero, regatistas del Real Club Náutico de Palma, se proclamaron el pasado fin de semana campeones de España de la clase 29er. La competición, que reunió a los 12 mejores equipos del país, se disputó bajo organización del Real Club Náutico de Gran Canaria del 8 al 12 de abril. El campeonato estuvo marcado por unas condiciones exigentes de viento que pusieron a prueba tanto a la flota como a la organización. La intensidad fue la protagonista en la jornada final, en la que se pudieron completar cinco mangas, alcanzando un total de 13 pruebas disputadas durante todo el campeonato.

Truyols y Romero dominaron desde el principio y se impusieron en seis de las 13 mangas disputadas. Inés Martín-Urda (RCN Gran Canaria) y Tomás Budiño (RCM Santander), que finalizaron en segunda posición, no se lo pusieron fácil y estuvieron peleando hasta el último día, mientras que el tercer puesto lo ocuparon los canarios Jaime Lang-Lenton y Salvador Giles. Con este resultado, Francisco Truyols mejora el tercer puesto conseguido en el Campeonato de España de 29er celebrado en junio del año pasado. El resto de la expedición mallorquina obtuvo también buenos resultados en este Campeonato de España de la clase 29er. Lucía Forteza-Rey y Mercedes Truyols fueron el mejor equipo Sub17 femenino y Francisco Estarellas y Carlos Juan de Sentmenat, el mejor Sub17 masculino.