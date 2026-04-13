Vela
Francisco Truyols y Pablo Romero, nuevos campeones de España de 29er
Los mallorquines se impusieron en seis de las trece regatas disputadas del 8 al 12 de abril en aguas de Gran Canaria
Jaume A.
Los mallorquines Francisco Truyols y Pablo Romero, regatistas del Real Club Náutico de Palma, se proclamaron el pasado fin de semana campeones de España de la clase 29er. La competición, que reunió a los 12 mejores equipos del país, se disputó bajo organización del Real Club Náutico de Gran Canaria del 8 al 12 de abril. El campeonato estuvo marcado por unas condiciones exigentes de viento que pusieron a prueba tanto a la flota como a la organización. La intensidad fue la protagonista en la jornada final, en la que se pudieron completar cinco mangas, alcanzando un total de 13 pruebas disputadas durante todo el campeonato.
Truyols y Romero dominaron desde el principio y se impusieron en seis de las 13 mangas disputadas. Inés Martín-Urda (RCN Gran Canaria) y Tomás Budiño (RCM Santander), que finalizaron en segunda posición, no se lo pusieron fácil y estuvieron peleando hasta el último día, mientras que el tercer puesto lo ocuparon los canarios Jaime Lang-Lenton y Salvador Giles. Con este resultado, Francisco Truyols mejora el tercer puesto conseguido en el Campeonato de España de 29er celebrado en junio del año pasado. El resto de la expedición mallorquina obtuvo también buenos resultados en este Campeonato de España de la clase 29er. Lucía Forteza-Rey y Mercedes Truyols fueron el mejor equipo Sub17 femenino y Francisco Estarellas y Carlos Juan de Sentmenat, el mejor Sub17 masculino.
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»
- Controversia vecinal por la reforma de la avenida principal de Santa Ponça: asfalto en las aceras y sin árboles
- Un trabajador que sufrió un infarto interpone una reclamación al IbSalut porque le dieron el alta en Palma sin saberlo
- Apilar piedras en Mallorca: «La gente lo olvida todo por la foto»