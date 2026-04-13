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Espectacular trigésima edición del Mallorca Open Masters con récords de Europa, de España y de Baleares

470 nadadoras y nadadores se han citado este fin de semana en las piscinas de Son Hugo

Se han batido 5 récords de Europa, 5 récords de España y 5 récords de Baleares

Las nadadoras se lanzan a la piscina de Son Hugo en una de las pruebas del MOM

Las nadadoras se lanzan a la piscina de Son Hugo en una de las pruebas del MOM / GUILLEM BOSCH

Jaume A.

Palma

La piscina de Son Hugo han sido testigo de una fantástica trigésima edición del MOM con una participación de récord: 470 nadadoras y nadadores, 240 de ellos de 25 países extranjeros. Y si la participación ha sido excepcional, los resultados han sido espectaculares con 5 récords de Europa, 5 récords de España y otras 5 mejores marcas de Baleares. Los récords de Europa fueron conseguidos por Annette Philipsson en los 100 mts. estilos femeninos +60, del club Linköpings de Suecia, con un tiempo de 1:13:11, Peter Schmid en 50 libres masculinos +90, del club SV Shöneberg de Alemania, con un tiempo de 42.31, Briett-Marie Axling en los 50 libres femenino +80, del club Danderyd de Suecia, con un tiempo de 36.31 y los récords de Jean-Pierre Delaporte, del club Dunkerque de Francia, en 50 espalda y 100 libres masculino +70, con unos tiempos de 32.86 y 1:02.77 respectivamente, así como una mejor marca francesa en 50 libres.

Las nadadoras se lanzan a la piscina de Son Hugo en una de las pruebas del MOM

La pìscina de Son Hugo en la trigésima edición del MOM / GUILLEM BOSCH

En la tarde del sábado se homenajeó a 65 participantes que a lo largo de estas 30 ediciones han participado repetidamente, a los fundadores del Mallorca Open Masters, D. Enrique Granados, D. Jorge Granados y D. Rafael Escalas, a las entidades que hacen posible el trofeo, IME, Federación Balear de Natación y Colegio de Árbitros, y a los promotores históricos Mª José Massip DS Disseny Sport. La competición se cerró con la entrega de premios a los ganadores del Trofeo al Nadador Completo (mejor marca total en la suma de tiempos de 100 estilos, 50 libres, 50 braza, 50 espalda y 50 mariposa) por parte del DG Esports de l'Ajuntament de Palma, Sr. David Salom, la presidenta de la Federación Balear, Dª Nuria Perea y del presidente del club organizador Esports Màsters “esmàs”, D. Esteban Cruz.

Las nadadoras en la piscina de Son Hugo en una de las pruebas del MOM

Las nadadoras en la piscina de Son Hugo en una de las pruebas del MOM / GUILLEM BOSCH

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