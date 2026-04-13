Espectacular trigésima edición del Mallorca Open Masters con récords de Europa, de España y de Baleares

La piscina de Son Hugo han sido testigo de una fantástica trigésima edición del MOM con una participación de récord: 470 nadadoras y nadadores, 240 de ellos de 25 países extranjeros. Y si la participación ha sido excepcional, los resultados han sido espectaculares con 5 récords de Europa, 5 récords de España y otras 5 mejores marcas de Baleares. Los récords de Europa fueron conseguidos por Annette Philipsson en los 100 mts. estilos femeninos +60, del club Linköpings de Suecia, con un tiempo de 1:13:11, Peter Schmid en 50 libres masculinos +90, del club SV Shöneberg de Alemania, con un tiempo de 42.31, Briett-Marie Axling en los 50 libres femenino +80, del club Danderyd de Suecia, con un tiempo de 36.31 y los récords de Jean-Pierre Delaporte, del club Dunkerque de Francia, en 50 espalda y 100 libres masculino +70, con unos tiempos de 32.86 y 1:02.77 respectivamente, así como una mejor marca francesa en 50 libres.

La pìscina de Son Hugo en la trigésima edición del MOM / GUILLEM BOSCH

En la tarde del sábado se homenajeó a 65 participantes que a lo largo de estas 30 ediciones han participado repetidamente, a los fundadores del Mallorca Open Masters, D. Enrique Granados, D. Jorge Granados y D. Rafael Escalas, a las entidades que hacen posible el trofeo, IME, Federación Balear de Natación y Colegio de Árbitros, y a los promotores históricos Mª José Massip DS Disseny Sport. La competición se cerró con la entrega de premios a los ganadores del Trofeo al Nadador Completo (mejor marca total en la suma de tiempos de 100 estilos, 50 libres, 50 braza, 50 espalda y 50 mariposa) por parte del DG Esports de l'Ajuntament de Palma, Sr. David Salom, la presidenta de la Federación Balear, Dª Nuria Perea y del presidente del club organizador Esports Màsters “esmàs”, D. Esteban Cruz.