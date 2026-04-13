Cort presenta el cartel de un atractivo III Trofeo Ciutat de Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabés, ha presidido este lunes el acto de presentación de la tercera edición del Trofeu Ciutat de Palma de Boxeo, que tendrá lugar el próximo 18 de abril en el polideportivo Germans Escalas y que marcará un hito en la historia del boxeo balear al albergar, por primera vez en una misma velada un combate por el título europeo y otro por el título nacional. En concreto, el evento incluirá la disputa del Campeonato de España superpluma y del Campeonato de Europa absoluto de peso supermosca femenino, consolidando así una cita sin precedentes en el panorama deportivo balear y reforzando el posicionamiento de Palma como sede de grandes eventos deportivos de ámbito nacional e internacional. El Campeonato de España superpluma enfrentará al palmesano Jon “Tornado” Martínez con el madrileño Álex de la Rosa, mientras que el combate estelar será el Campeonato de Europa absoluto de peso supermosca femenino, que medirá a la boxeadora palmesana Farah El Bousari con la asturiana Minerva Gutiérrez.

En este sentido, el alcalde ha destacado que se trata de “un hecho sin precedentes en la historia del boxeo balear”, subrayando que “por primera vez nuestra ciudad será escenario de un Campeonato de Europa de estas características, lo que vuelve a situar a Palma en el centro del deporte nacional e internacional”. Asimismo, ha recordado que el pasado mes de noviembre el polideportivo Germans Escalas ya acogió la segunda edición del Trofeu Ciutat de Palma de Boxeo, en la que se celebró el primer Campeonato de España profesional femenino de boxeo, un evento que también supuso un hito histórico y en el que Farah El Bousari revalidó su título nacional. El alcalde ha añadido que “es un orgullo que Palma y una instalación municipal como Germans Escalas sean el escenario de un evento de estas características”, poniendo en valor el crecimiento del boxeo en la ciudad y el alto nivel de sus deportistas. Durante la presentación, celebrada en el Vestíbulo de Cort, han estado presentes el presidente de la Federación de Boxeo de las Illes Balears, Youba Sissokho; el organizador del evento, Néstor Domínguez; así como los boxeadores Farah El Bousari, Jon Martínez y Vicente Campaner.

Presentación del III Trofeu Ciutat de Palma de Boxeo en Cort / Ajuntament de Palma

La velada arrancará el sábado a las 17:00 horas con seis combates amateur protagonizados por boxeadores palmesanos. A continuación, se disputarán tres combates amateur clásico del trofeo. Ya en el apartado profesional, el público podrá disfrutar del combate entre Vicente “Coco” Campaner y el argentino Ezequiel Gregores, antes de los dos combates principales de la noche. A lo largo de su intervención, el alcalde ha querido poner en valor la figura de Farah El Bousari, a quien ha definido como “un referente indiscutible del boxeo femenino” y un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación, destacando su papel en la visibilización del deporte femenino. Asimismo, ha subrayado que esta velada también será clave para Jon Martínez, que afronta el reto de conquistar el título nacional ante un rival de gran nivel. El alcalde ha remarcado, además, el compromiso del Ayuntamiento con todas las disciplinas deportivas y ha puesto en valor el trabajo conjunto de clubes, federación y deportistas, que han hecho posible el crecimiento del boxeo en Palma. Finalmente, el primer edil ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a esta velada, que volverá a situar a Palma como referente en la organización de grandes eventos deportivos, y ha deseado suerte a todos los deportistas participantes en esta tercera edición del Trofeu Ciutat de Palma de Boxeo.