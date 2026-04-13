Cata Coll y Hannah Hampton, una rivalidad con morbo en el Inglaterra-España

El importante partido entre Inglaterra y España de este martes (20 horas, La 1) cuenta con varios alicientes como el esperado reencuentro entre Cata Coll y Hannah Hampton. Es un choque trascendental en la fase de clasificación del Mundial porque quien consiga mejores resultados tanto en Wembley como el 5 de junio en Son Moix en Mallorca se libraría de disputar el playoff.

Ambas selecciones se ven las caras por primera vez después de que las 'Lionesses' se llevaran la Eurocopa ante el combinado nacional en la tanda de penaltis el verano pasado.

Polémicas declaraciones

La tanda de penaltis entre Inglaterra y España trajo polémica unas semanas después tras las declaraciones de Hannah Hampton en Talk Sport sobre la jugarreta que le realizó a la guardameta de Pòrtol: «Yo no me puse las indicaciones en la botella porque cualquiera podía hacer lo que hice yo. Si está allí… es como de todos. Así que me puse la chuleta en el brazo. Lancé su botella y, en su lugar, puse la mía, la sustituí. Y cuando Beth -Mead- fue a lanzar el penalti, la vi buscando su botella con las indicaciones y tuve que esforzarme para no reírme. No estaba allí, claro, no podía encontrarla».

La guardameta mallorquina salió al pasó y contestó tirando de ironía al tweet del programa con emoticonos de risa y con un «okey okey, calma calma. Al menos si fuera cierto...».

Ambas porteras detuvieron dos penaltis, aunque Salma Paralluelo lanzó fuera el cuarto y Kelly marcó el quinto para que Inglaterra se llevara la Eurocopa.

Desde entonces, coincidieron en la gala de septiembre del Balón de Oro en septiembre en el que la inglesa ganó el Trofeo Yashin, mientras que Cata Coll fue tercera. El reencuentro entre ambas guardametas pudo darse en noviembre con sus respectivos clubes en la fase de grupos de la Champions, pero Hampton estaba lesionada. El Chelsea y el Barcelona empataron a uno en Stamford Bridge.

Cuatro mallorquinas con España

La principal ausencia de las de Sonia Bermúdez es Aitana Bonmatí, que continúa recuperándose de su fractura de peroné, en una lista que cuenta con cuatro mallorquinas: Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Lucía Corrales y Cata Coll. Salvo Corrales, que le pelea el lateral izquierdo a Olga Carmona, las otras tres serán titulares en Wembley ante 70.000 aficionados.

Tanto España como Inglaterra llegan empatadas a seis puntos después de las dos primeras jornadas. Las de Wiegman son primeras porque cuentan con una mejor diferencia de goles (+7 contra +5). En el último encuentro de la selección, Lucía Corrales se estrenó como goleadora con España con un golazo ante Ucrania.

Entre Inglaterra y España se está librando una gran rivalidad que tendrá continuidad en Mallorca dentro de dos meses.