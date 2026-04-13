Un cadete del Collerense, en la UCI tras un brutal golpe contra el muro del campo en pleno partido

Enorme susto en el fútbol mallorquín. Un jugador cadete del Collerense permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Palma tras sufrir un violento golpe en la cabeza contra el muro que rodea el terreno de juego del campo Municipal de Ca Na Paulina. El futbolista, de 16 años, impactó con fuerza contra el muro, lo que provocó una rápida intervención de los servicios médicos ante la gravedad de lo ocurrido durante el partido de Primera Regional entre el Collerense y el Santa Maria, perteneciente el Grupo D, disputado al mediodía del domingo.

El joven fue evacuado de inmediato a urgencias, donde comenzó a presentar vómitos y claros síntomas de somnolencia. Ante este cuadro, los médicos decidieron su ingreso en la UCI para mantenerlo bajo observación durante la noche. En las últimas horas, su evolución ha sido favorable, tal y como ha confirmado a este diario el presidente del club del Coll d'en Rabassa, Tolo Verd. "Ha pasado la noche en observación y ahora estamos pendientes de si le pasan a planta a lo largo de este lunes", explica. "Es un chaval que lleva toda su vida en el Collerense, su padre ya fue jugador y conoce perfectamente el campo", ha agregado.

El dirigente, visiblemente afectado por lo sucedido, quiere tomar cartas en el asunto para que no se vuelva a producir un accidente de este tipo. "Llevo diecinueve años en el Collerense, doce como presidente y es la segunda vez que pasa. Recuerdo que ya sufrimos algo parecido en un partido de Primera División del equipo femenino, hará unos quince años", ha recordado antes de ir más allá. "Tengo previsto pedir una reunión con el IME (Institut Municipal de l'Esport) para ver qué podemos hacer para que no se repita. El susto ha sido muy grande", ha lamentado.

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De hecho, Verd ve con buenos ojos la instalación de protecciones acolchadas en el perímetro del terreno de juego. "Eso ya pasó en Ibiza hace unos años después de un accidente similar y consiguieron que se instalara. Cuesta dinero, pero cuesta infinitamente más la vida de una persona", ha sentenciado.