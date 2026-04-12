LIGA ENDESA
El Real Madrid celebra los 'playoffs' en Burgos
EP
El Real Madrid superó con autoridad (78-94) al Recoletas Salud San Pablo Burgos en una jornada 26 de la Liga Endesa en la que se clasificó de manera matemática para los 'playoffs', mientras que el Barça sacó una buena versión (90-61) ante el Surne Bilbao Basket antes de su crucial duelo contra el Bayern en Euroliga y el Valencia Basket doblegó (89-96) a un Unicaja en crisis liguera.
Los de Sergio Scariolo, que antes de jugar ya sabían de ese billete cantado, defendieron su colchón de cuatro victorias en el liderato sobre el Valencia sin bajar el ritmo en el Coliseo burgalés. Los blancos, con 12 triunfos seguidos en Liga, ganaron sin Gaby Deck, Edy Tavares ni Andrés Feliz, con la actuación destacada de Mario Hezonja (20 puntos), Gabriele Procida (15) y un Alex Len (10 puntos y 10 rebotes) que marcó el dominio visitante bajo aros.
Los blancos, con los 'playoffs' de la Euroliga también asegurados, tratarán de quedarse el factor cancha contra el Estrella Roja este jueves.
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