El Porreres firma su descenso tras perder en el campo del Barbastro

El Porreres prácticamente consumó su descenso a Tercera RFEF tras perder en el campo del Barbastro (2-0), en un duelo directo entre equipos que luchaban por la permanencia correspondiente a la jornada 31 del Grupo 3 de Segunda RFEF. El equipo dirigido por Jaume Mut necesitaba puntuar para seguir con vida, pero nunca terminó de encontrarse en el partido.

El inicio ya marcó el guion. El Barbastro salió con más ambición y dominó los primeros minutos, empujando a los mallorquines hacia su propio campo. Ese empuje tuvo premio en el minuto 13, cuando Aarón firmó el 1-0, un golpe que dejó tocado al Porreres.

El conjunto mallorquín no logró reaccionar. Sin control del balón y replegado, el Porreres sobrevivía como podía ante un rival que, sin generar excesivo peligro, mantenía el mando. En el minuto 20, Sito probó con una falta, pero Víctor Méndez respondió con seguridad. La única aproximación balear llegó en el 26, con un disparo de Bengoechea que atrapó Cebollada. Fue un espejismo.

El paso por vestuarios cambió la actitud, pero no el resultado. El Porreres salió con más intención en la segunda mitad, consciente de que la derrota le condenaba, pero sus ataques fueron más voluntariosos que efectivos. Sin claridad ni ocasiones, el equipo de Mut se fue diluyendo pese a los cambios introducidos desde el banquillo.

Mientras, el Barbastro jugó con cabeza. Ordenado en defensa y buscando sentenciar a la contra, apenas concedió espacios y gestionó su ventaja hasta que en el descuento sentenció Toni Gabarre (2-0, m.90+3).

Con esta derrota, la decimoséptima del curso, el Porreres prácticamente certifica su descenso -lo hará matemáticamente si empata esta tarde el Valencia Mestalla- a Tercera RFEF.

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