El Poblense remonta al Torrent y acaricia el play-off de ascenso

El Poblense volvió a ganar en el momento más oportuno. El conjunto entrenado por Óscar Troya, que llegaba a la jornada 31 del Grupo 3 de Segunda RFEF con la necesidad de puntuar para no perder comba en la lucha por el play-off, remontó ante el Torrent y se llevó una victoria de enorme valor en sa Pobla. El 2-1 final no solo puso fin a una serie de cuatro partidos sin ganar, sino que además deja a los mallorquines con la promoción de ascenso prácticamente sellada.

El encuentro arrancó con unos primeros minutos de tanteo, aunque pronto se vio que el Torrent, penúltimo clasificado y amenazado incluso por el descenso si caía en sa Pobla, salió con un punto más de urgencia. Esa necesidad le permitió golpear muy pronto. En el minuto 6, Caballero transformó un penalti y adelantó al conjunto valenciano.

El gol visitante hizo reaccionar al cuadro azulgrana. El equipo mallorquín dio un paso al frente, se adueñó de más balón y buscó la portería rival, aunque durante muchos minutos le faltó claridad en los metros finales. El once de Óscar Troya transmitía mejores sensaciones, pero no acababa de traducir el dominio en buenas ocasiones.

El premio al esfuerzo llegó en el minuto 32. Fullana, también desde el punto de penalti, firmó el 1-1 e hizo justicia. Hasta el descanso, el Poblense mantuvo la iniciativa y dejó la sensación de haber sido mejor que su rival, aunque sin mayor recompensa en el marcador.

Mejor en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el conjunto pobler salió con ambición a por los tres puntos. El equipo de Troya elevó el ritmo y volvió a instalarse en campo contrario, decidido a romper un empate que sabía a poco. Sin embargo, los delanteros del Poblense no estuvieron afortunados en varias acciones.

La insistencia acabó teniendo recompensa en el minuto 65, cuando Aitor Pons culminó una jugada ofensiva para establecer el 2-1. El tanto liberó al conjunto de sa Pobla, que a partir de ahí jugó con mayor serenidad y supo gestionar su ventaja en el tramo final del partido.

Más tranquilo, el Poblense pudo incluso haber ampliado la diferencia. El Torrent intentó estirarse, pero los mallorquines controlaron bien el duelo en el tramo final y no dejaron escapar una victoria de suma importancia.

Este triunfo, el decimocuarto de la temporada, pone fin a la mala racha de resultados del Poblense y le permite dar un paso casi definitivo hacia los play-offs de ascenso, un objetivo que ya acaricia a solo tres jornadas del final del campeonato.

(Habrá ampliación)