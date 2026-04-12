La pegada del Atlético Baleares empuja al Andratx hacia Tercera

El Atlético Baleares resolvió con autoridad el derbi mallorquín ante el Andratx (5-1) y dio un paso definitivo hacia su objetivo, el play-off de ascenso. La derrota, en el decisivo derbi mallorquín de la jornada 31 en el Grupo 3 de Segunda RFEF, deja al conjunto dirigido por José Contreras con pie y medio en la Tercera balear tras un

El choque arrancó con un guion inesperado. Fue el Andratx el que trató de llevar el peso del juego en los primeros minutos, con el Baleares lento e impreciso en el pase, sin acierto con el balón. El conjunto visitante, muy serio, esperaba en el mediocampo y buscaba hacer daño a partir de las recuperaciones, principalmente buscando la velocidad de Garrido por la banda izquierda.

La primera llegada con cierto peligro fue precisamente para el cuadro de José Contreras. En el minuto 8, Nacho Sánchez probó fortuna con un disparo lejano que blocó sin problemas Pablo García. El Andratx estaba bien plantado, competía con orden y no daba facilidades, pero el Baleares iba a mostrar pronto que no necesita demasiado para ver puerta.

En el minuto 15, un pase en profundidad de Moha dejó a Tovar solo ante Elías, aunque el portero visitante evitó el tanto, despejando a córner. Fue el preaviso de lo que le quedaba por sufrir al Andratx. Apenas dos minutos después, en el 17, un centro de Víctor Morillo desde la izquierda encontró la cabeza de Tovar, que firmó el 1-0. El Baleares hacía valer su enorme pegada.

El tanto afectó al Andratx y espoleó al conjunto local. En el minuto 21, un nuevo centro, esta vez de Miguelito desde la derecha, acabó con Ulrich rematando también de cabeza para hacer el 2-0. El once visitante no se rindió: dos minutos más tarde, Garrido se inventó una gran jugada individual por la izquierda que obligó a intervenir a Pablo García.

La tranquilidad de los goles

Pero, con el marcador a favor, el Baleares ya jugaba más cómodo. Jugaba con la misma pausa, pero la confianza era mayor; igual que el control del balón. Y empezó a encontrar más espacios con ante un Andratx que sufría atrás. En el minuto 30, tras un rechace en el área mal resuelto por la defensa visitante, apareció Rubén Bover para firmar el 3-0 y dejar el derbi encarrilado.

El Baleares aún pudo ampliar más su ventaja antes del descanso. En el 38, Elías evitó el gol de Bover en otra llegada muy clara del once local; y en el 43 Tovar vio cómo le anulaban un tanto por fuera de juego. El Andratx encontró algo de vida en el descuento: en un córner, Pablo García falló en su intento de despeje y Garrido aprovechó para recortar distancias (3-1, m.48).

Pese al gol, la sensación era que el partido estaba sentenciado al descanso. El Baleares había mejorado con los goles y el Andratx, aunque competitivo, había mostrado demasiados problemas en defensa.

Moha celebra su gol al Andratx, tras un centro de Miguelito desde la derecha / CD ATB

El segundo tiempo arrancó con una dinámica similar. El Baleares seguía llegando con claridad y el Andratx intentaba estirarse en busca de la portería local, aunque en un intercambio de golpes en el que salía perdjudicado. En el minuto 55, Moha apareció en el área pequeña para empujar un centro desde la derecha de Miguelito y firmar el 4-1, cercenando cualquier esperanza de los de Contreras.

En el minuto 67 llegó la jugada del partido, una acción que castigó con excesiva dureza a un Andratx que seguía buscando la portería local. En un córner a favor de los 'gallos', el despeje de la defensa del Baleares activó una contra letal. Moha y Tovar salieron disparados, combinaron con varias paredes y el solleric culminó la jugada (5-1). Explosión en la grada y drama en el banquillo visitante.

Con todo decidido, el encuentro bajó de revoluciones, aunque el Baleares siguió rondando el área del Andratx. Como en el 72, cuando Moha volvió a intentarlo pero su disparo desde fuera del área salió desviado. Ya no hubo más goles, pero sí una sensación clara de superioridad por parte del once de Luis Blanco, que supo transformar un inicio incómodo en una gran victoria.

El Atlético Baleares asegurar su billete para el play-off de ascenso y el Andratx tiene prácticamente imposible la permanencia: está a siete puntos de la salvación a falta de tres jornadas, una desventaja que solo un milagro puede dar la vuelta.

(Habrá ampliación)