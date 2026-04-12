El Palmer Basket se pega un tiro en el pie y deja escapar un triunfo clave para la permanencia

El Palmer Basket se pegó un tiro en el pie ante el colista en el Palau d'Esports de Son Moix. El conjunto turquesa dejó escapar una gran oportunidad para encarrilar la permanencia tras caer por 75-82 ante el Melilla Ciudad del Deporte en Son Moix. El conjunto mallorquín compitió a buen nivel durante gran parte del encuentro y llegó a tener el partido bajo control en varios tramos. Su solidez defensiva en el inicio y el acierto en ataque le permitieron tomar pequeñas ventajas, especialmente antes del descanso y durante el tercer cuarto, cuando logró abrir una renta de seis puntos (61-55).

Jugadores como Ander Urdiain, máximo anotador del equipo con 15 puntos, junto al buen hacer de Duda Sanadze, Phil Scrubb o Hansel Atencia, sostuvieron a un Palmer Basket que parecía tener el partido donde quería.

Sin embargo, todo cambió en el último cuarto. El Melilla Ciudad del Deporte dio un paso adelante en defensa, aumentó su acierto ofensivo y fue capaz de darle la vuelta al marcador con un parcial final muy sólido.

El Palmer Basket, en cambio, se atascó en ataque y no encontró respuestas ante la intensidad rival en los minutos decisivos. El conjunto dirigido por Rafa Sanz cerró el choque con autoridad, dejando sin premio el esfuerzo de los locales.

Esta derrota supone un duro golpe para el Palmer Basket, que ve frenada su buena dinámica en casa y pierde una ocasión importante para acercarse a la salvación. Ahora, el margen de error se reduce y el equipo deberá reaccionar en las próximas jornadas si quiere mantener sus opciones de permanencia.

Ficha técnica:

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (10), Scrubb (4), Sanadze (13), Urdiain (15), Dike (2), Carralero (3), Feliu (5), Roberts (2), Izaw-Bolavie (10) y Comendador (11).

Melilla Ciudad del Deporte: Godspower (9), McMullen (5), Aris (17), Córdoba (6), Cruz (2), Hoover (8), Krutous (-), Rodríguez (17), Díaz (10), Caicedo (3), Stilma (-) y García (5).

Árbitros: Morales Gª-Alcaide, Franqueza Vázquez y Fanés Marginet.

Parciales: 18/19, 21/18, 22/18 y 14/27.