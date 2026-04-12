El Mallorca celebra el 150 aniversario de Estrella Damm

El Mallorca se ha sumado a la celebración del 150 aniversario de Estrella Damm, patrocinador oficial del club desde hace más de dos décadas, con un gesto protagonizado por los jugadores del primer equipo en los instantes previos al partido contra el Rayo Vallecano que ha finalizado con triunfo local (3-0).

Para conmemorar este aniversario, los futbolistas bermellones han saltado al césped del Estadi Mallorca Son Moix luciendo una camiseta especial con un mensaje de felicitación. En conjunto, las camisetas formaban la palabra "Felicitats”, acompañada del logotipo de Estrella Damm, en una acción que ha tenido lugar justo antes del partido, durante las fotografías oficiales previas al encuentro.

Mojica, nada más salir al césped. / Isaac Buj

Y es que este año se celebran 150 años desde que salió al mercado la primera Estrella. Con motivo de esta efeméride, se han programado una serie de actividades que se extenderán a lo largo de todo el año y llevarán la celebración por todo el territorio. En este contexto, Estrella Damm celebrará su 150 aniversario con sus seguidores de las Islas Baleares en la Closing Party del Mallorca Live, que cerrará el festival el próximo 14 de junio con David Guetta. La cervecera también ha programado un ciclo de conciertos único en salas emblemáticas de las Islas Baleares, así como de Catalunya, Castellón y Andorra, que ofrecerá una programación diversa, con artistas emergentes y consolidados, y cerca de 50 conciertos entre los meses de septiembre y octubre.

Los jugadores posan con las camisetas de Estrella Damm. / Isaac Buj

La relación entre Estrella Damm y el RCD Mallorca se remonta a hace más veinte años, durante los cuales han compartido grandes hitos deportivos y trabajado conjuntamente para generar acciones que acerquen el club y la marca a los seguidores bermellones.

Como Cerveza Oficial y Premium Partner del RCD Mallorca, Estrella Damm impulsa iniciativas como el “Jugador Estrella” –un reconocimiento que eligen los aficionados con su voto al mejor jugador después de cada partido– y el “Partido de las Estrellas” –un concurso a través de redes sociales que permite a seguidores del Club disfrutar de una jornada de actividades exclusivas en el Estadi Mallorca Son Moix–, así como campañas de comunicación que ya forman parte de la memoria de la afición mallorquinista.