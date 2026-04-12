El Kyo 6 se adjudica la decimotercera Volta a Mallorca A3

El Kyo 6, patroneado por Guillermo Durán (Club Marítimo San Antonio de la Playa), se ha adjudicado la XIII Volta a Mallorca A3–Memorial Jaume Binimelis, organizada por el Real Club Náutico de Palma, después de que el Comité de Regatas decidiera dar por finalizada la prueba en la meta volante de Capdepera, tras 87,5 millas de recorrido desde la bahía de Palma. La decisión se tomó ante la previsión de la entrada de un frente con vientos de más de 40 nudos durante la madrugada del domingo.

El barco vencedor completó el tramo entre Palma y Capdepera en 28 horas y 46 minutos, navegando por la ruta de poniente, con la isla de Mallorca por estribor. La compensación de tiempos le otorgó una ventaja de 9 minutos sobre el Enero, de Luis Bustillo (Real Club Náutico de Palma), que invirtió 29 horas y 27 minutos, y de 14 minutos sobre el Azurée, de Eduardo Horrach (RCNP), que cruzó la meta volante apenas un minuto antes que el ganador pero cedió tiempo en función de su rating.

El Kyo 6 se impuso también en su categoría, ORC 3, mientras que el Azurée logró la victoria en ORC 1-2.

Azuree, de Eduardo Horrach, vencedor en ORC 3 y tercero en la general / Laura G. Guerra

El oficial de regatas, Gaspar Morey, tomó la decisión de anular el recorrido entre Capdepera y Palma y aplicar la clasificación en la segunda meta volante, fijada a las 22.00 horas del sábado. La medida se adoptó tras consultar los partes meteorológicos que anunciaban rachas de viento muy fuerte y grandes olas en toda la costa levantina de Mallorca, y comprobar que a esa hora ya se había establecido un viento sostenido de unos 20 nudos.

La prueba, curiosamente, estuvo marcada por la escasa intensidad del viento y varias encalmadas, que impidieron que la flota pudiera avanzar con suficiente rapidez para situarse en una zona segura antes de la llegada del temporal nocturno.

Tras el acortamiento del recorrido, algunos de los barcos más adelantados pudieron continuar a motor hasta Palma, mientras que otros optaron por buscar abrigo en distintos puertos de la costa de levante.

Entre ellos se encontraba el Enero, cuyo patrón, Pedro Marí, decidió refugiarse en el Club Nàutic Portocolom. “Ha sido una decisión acertada. Las condiciones empezaban a ser duras cuando ya había caído la noche y la previsión era de un temporal fuerte de NE con la costa a sotavento”, señaló.

Enero, patroneado por Pedro Marí, segundo clasificado en la general / Laura G. Guerra

La XIII Volta a Mallorca A3–Memorial Jaume Binimelis, organizada por el Real Club Náutico de Palma, había zarpado el sábado a las 13.00 horas con 23 embarcaciones en la línea de salida. El Comité de Regatas optó por el recorrido que deja Mallorca por estribor, con la flota navegando hacia el oeste para doblar los cabos de Cala Figuera y La Mola antes de remontar la costa de la Serra de Tramuntana.

La prueba forma parte del II Circuito Interclubs A3, junto con la 300 Millas A3 Trofeo Grefusa, organizada por el Club Náutico Moraira y disputada el pasado mes de enero, y la Regata Columbretes A3 Trofeu Aedas Homes, organizada por el Club Nàutic Vilanova y prevista del 5 al 7 de junio.

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