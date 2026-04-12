Joshua Castro, campeón del Mundo de Techno 293 por tercera vez consecutiva

El windsurfista mallorquín Joshua Castro, del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeón del mundo sub 15 de la clase Techno 293 en la regata disputada en Foca (Turquía) del 4 al 11 de abril con la participación de más de 250 regatistas de 20 países.

El Techno 293 & Techno 293 Plus World Championships se desarrolló con condiciones muy variables, empezando con vientos fuertes de más de 20 nudos con mucha lluvia, y terminando con vientos flojos que marcaron la táctica de la fase final. Castro demostró en las 10 pruebas realizada su talento, esfuerzo y constancia en los momentos decisivos de este campeonato.

Castro cerró su participación con un total neto de 14 puntos, tras sumar 6 victorias parciales (2 segundos y 1 cuarto puesto), una actuación que le permitió situarse por delante del francés Simon Pirastu, segundo con 31 puntos, y el español Marcos Dasilva-González, que completó el podio con 47 puntos.

Joshua Castro, en el podio como mejor sub-15 del Mundial de Techno 293 / Mallorcapress

La victoria de Joshua tiene un valor añadido, ya que confirma su excelente progresión tras obtener la medalla de bronce en el Campeonato de Europa celebrado el año pasado en Ostia (Italia). Además, de los dos títulos mundiales conquistados en 2025 en Pwllheli (Gales) y en 2024 en Balatonföldvár (Hungría).

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El campeonato disputado en aguas turcas puso asimismo de manifiesto la fortaleza de la cantera del CMSAP. Biel Martorell, compañero de Castro en el club, firmó una cuarta plaza, confirmándose también entre los mejores del mundo en la categoría sub 15. La joven María Martorell compitió en la categoría sub 13 y logró la vigésimo segunda posición en la clasificación general mixta. En igual posición, pero en la categoría sub 15, finalizó su compañera de equipo Marta Vaquer-Sitges.