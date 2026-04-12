Esteban Chaves lleva su esfuerzo al límite en Mallorca

«Ha sido un reto mental extremo, de esos que te cambian la perspectiva, pedaleando al borde del agotamiento para preparar la cabeza para lo que viene». Esteban Chaves se enfrentó, «hasta que las fuerzas han dicho basta», a su segundo reto en Mallorca en escasos seis meses: dar la vuelta a la isla dos veces, primero por carretera y después en bicicleta de gravel. Un desafío que debía llevarle a recorrer unos 715 kilómetros, con cerca de 11.000 metros de desnivel positivo, pero que finalmente se quedó en 652 kilómetros y 8.750 metros de desnivel, cubiertos sin descanso y sin dormir.

«Disfruté un montón de nuestra isla, que por cierto tiene unos colores y una luz increíbles», destacó Chaves en una entrevista concedida a Radio Marca esta pasada semana. «Y las carreteras también, me sorprendió lo bien cuidadas que están. No puedo dar más que un dato: no tuve ningún parche», afirmó.

«Experiencia épica compartiendo fatiga y kilómetros con Jaume Carcas y Miguel Ángel Esteller. Espero que no se hayan aburrido en el coche», explicó Chaves en sus redes sociales sobre su segunda aventura mallorquina. «Combinando carretera y gravel hasta que las fuerzas han dicho basta y hemos dejado las bicis en la furgo de Tracks Mallorca», señaló Chaves, reconocido DJ y productor que durante años fue protagonista en diferentes salas de Mallorca y que ahora tiene en la bicicleta una de sus grandes pasiones. De hecho, es mecánico en Suiza y se dedica a competir en pruebas de ciclismo ultra y extremo.

«Aprender a sufrir»

Curiosamente, el ciclista mallorquín señaló que había sido «más duro» dar la vuelta a Mallorca de una sola tirada, pese a que esa odisea en BTT, que realizó en octubre de 2025, sí la completó: 408 kilómetros, con más de 7.600 metros de desnivel positivo, en 33 horas y 45 minutos.

«Para conquistar los 800 km, primero hay que aprender a sufrir cuando no queda nada en el depósito», admitió Chaves después de concluir su aventura y con la vista ya puesta en su próximo reto, la Termes 53. Esta prueba, que se disputará del 17 al 22 de mayo, consta de unos 780 kilómetros (14.000D+) y está pensada para recorrer en bicicleta de gravel los 53 municipios que conforman Mallorca.