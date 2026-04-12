David Muntaner y Sara Murillo ganan la Travessa Mallorca Serra de Tramuntana by Fenie Energia

David Muntaner y Sara Murillo fueron los nombres propios de la II Travessa Mallorca Serra de Tramuntana by Fenie Energia al imponerse con autoridad en la distancia reina de 120 kilómetros, en una edición marcada por el calor, la humedad y la dureza del recorrido. El exciclista olímpico mallorquín firmó este sábado una exhibición para llevarse el triunfo masculino, mientras que Murillo confirmó su gran momento tras dar el salto con éxito desde los 70 kilómetros, distancia en la que ya había ganado en 2025.

La cita reunió a unos 500 deportistas repartidos entre las cuatro distancias del programa y concluyó en la plaza Torà de Cala Paguera, tras una jornada exigente sobre un trazado de enorme belleza por la Serra de Tramuntana, espacio declarado Patrimonio de la Humanidad.

Carrera larga

En la carrera larga, Muntaner tomó la salida en Pollença el sábado a la una de la madrugada y completó los 120 kilómetros en 13:33:58, llegando a meta pasadas las 14.30 horas. El mallorquín dominó la prueba de principio a fin y se impuso a Miquel Llompart (14:14:52) y Jaime Vila (15:00:09), que completaron el podio masculino.

En categoría femenina, Sara Murillo también brilló con luz propia. La corredora se adjudicó la victoria en los 120 kilómetros con un tiempo de 15:50:10, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la prueba tras haber vencido el año pasado en los 70 kilómetros. Tras ella cruzaron la meta la sueca María Lundqvist (18:35:44) y la mallorquina Cristina Prats (18:39:41).

Mitja Travessa

La Mitja Travessa, con un recorrido de 70 kilómetros y 3.000 metros de desnivel positivo, tuvo como vencedor al menorquín Xavi Villalonga, que dominó la carrera con un tiempo de 6:34:58. El segundo puesto fue para el mallorquín Biel Nadal Porquer (7:03:26) y la tercera plaza para Ramón Rosselló (7:34:31).

En mujeres, la italiana Nicola Soraghan fue la más rápida y además la única capaz de bajar de las ocho horas, al detener el crono en 7:59:24. La sueca Kajsa Holgersson terminó segunda con 8:43:21, mientras que la mallorquina Xesca Vila fue tercera con 9:25:36.

Estreno de la maratón

Otra de las novedades de esta segunda edición fue el estreno de la distancia de maratón, de 45 kilómetros, en la que se impusieron el menorquín Pau Benejam y la mallorquina Llucía Femenías. Benejam ganó con un tiempo de 4:00:20, por delante de Miguel Bover (4:03:43) y Antoni Bisanyes (4:11:01). En féminas, Femenías venció con 4:50:57, con una ventaja de apenas cuatro minutos sobre Gisela Solange (4:54:42), mientras que la británica Hannah Lovell fue tercera con 5:19:21.

Media maratón

En la media maratón de 22 kilómetros, el triunfo fue para el local Marc Sánchez, que se impuso con 1:49:40. El británico Callum Dillon fue segundo con 1:59:38 y el mallorquín Adrià Peralta, tercero con 2:02:39. En categoría femenina, la victoria fue para la menorquina Mari Allès con 2:26:25, seguida de la mallorquina Catalina Llodrà (2:32:36) y de Marianna Triay (2:38:33).

La entrega de trofeos tuvo lugar en la plaza Torà de Cala Paguera con la presencia de representantes institucionales y de la organización, entre ellos Carlos Veny y Javier Tascón, del Ayuntamiento de Calvià; Antoni Mayol, presidente de la Asociación Hotelera de Cala Paguera y Cala Fornells; Jaume Fornés, presidente de Fenie Energia; Xisco Fanals, presidente de la Federació Balear de Muntanya i Escalada; Matías Rosselló, CEO de Reclam 2012, y el organizador, Guiem Bosch.