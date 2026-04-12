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El Azulmarino da un paso decisivo hacia el ascenso a la Liga Femenina

Las mallorquinas, con una gran actuación de María España y Alba Torrens, aplastan a La Salle en su visita a Melilla (63-94)

María España Almendro anotó 21 puntos.

María España Almendro anotó 21 puntos. / Azulmarino Mallorca

Toni Torrens

Palma

El Azulmarino sigue lanzado hacia su gran objetivo del ascenso a la Liga Femenina. El conjunto mallorquín dio un paso más con una victoria clara ante La Salle Melilla por 63-94 en un duelo que se desatascó a partir del segundo cuarto. El equipo dirigido por Alberto Antuña mantiene el liderato y podría proclamarse campeón en la próxima jornada si su principal rival, el Celta Femxa, no gana al Bosonit Unibasket. El siguiente partido de las baleares será el sábado, 18 de abril, a las 16:30 horas en Son Moix frente al Real Canoe.

El encuentro no empezó fácil para el Azulmarino. La Salle Melilla salió con más intensidad y se adelantó en los primeros minutos, aprovechando algunos errores visitantes. Sin embargo, el equipo reaccionó pronto gracias a los primeros puntos de Iris Mbulito y fue entrando poco a poco en el partido. Un triple de Alba Torrens dio la primera ventaja a las visitantes, aunque las locales volvieron a ponerse por delante poco después. Aun así, el Azulmarino terminó el primer cuarto con una ligera ventaja (22-24).

En el segundo cuarto, el conjunto azulón dio un paso adelante. Jane Asinde abrió el marcador y el equipo empezó a imponer su ritmo, con una buena defensa y ataques más efectivos. Los triples de María España Almendro y el acierto de Torrens permitieron ampliar la diferencia antes del descanso, al que se llegó con un claro 33-50.

Alberto Antuña da instrucciones a sus jugadores.

Alberto Antuña da instrucciones a sus jugadores. / Azulmarino Mallorca

Tras el paso por vestuarios, La Salle Melilla intentó reaccionar, pero el Azulmarino supo mantener la distancia. Un gran 3+1 de Adut Bulgak frenó el intento de remontada local. Aunque el tercer cuarto fue más igualado, las visitantes no perdieron el control del partido y mantuvieron su ventaja.

En el último cuarto, el cansancio de las locales se hizo notar y el Azulmarino lo aprovechó para sentenciar el partido. Con un juego más fluido y una defensa sólida, el equipo fue aumentando la diferencia sin dificultades. Los triples finales de Bulgak, junto al gran partido de España Almendro y Torrens, cerraron una victoria contundente por 63-94. El Azulmarino sigue firme en el liderato y cada vez más cerca de cumplir su objetivo.

Tras el encuentro, el técnico Alberto Antuña declaró: “Estoy muy contento por la victoria y por el esfuerzo de todas después de una semana dura. Muchas jugadoras han hecho el esfuerzo a pesar de estar enfermas o con molestias. Estamos con ganas de que el sábado podamos ver mucha gente en Son Moix y disfrutarlo”.

Ficha técnica:

LA SALLE MELILLA: M. Davydova (5); C. Cáceres (18); L. González (2); A. Senosiain (10); L. Moyà (0); C. García (0); M. Torreblanca (0); A. Sánchez (19); A. Hernangomez (-).

AZULMARINO: E. Maguire (-); A. Bulgak (17); A. Siciliano (10); C. Grande (0); M. Aviñoa (3); K. Rakovic (-); M. García (1); I. Mbulito (4); M. E. Almendro (21); G. Capel (13); J. Asinde (10); A.Torrens (15).

PARCIALES: 22-24 / 11-26 / 22-22 / 8-22 (63-94)

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ÁRBITROS: Raúl Aguilera y Francisco Javier Almansa.

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