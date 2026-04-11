Pilotades | El Constància juvenil, obligado a ganar para no bajar a Liga Nacional

El Constància juvenil está obligado a ganar mañana al Real Zaragoza para no consumar su descenso a la Liga Nacional. Los de Inca necesitan vencer a los maños, a las 11:30 horas en el Nou Camp, y que el Gimnàstic Manresa no gane por la tarde (16:30) al San Francisco. Por su parte, el Mallorca visita hoy (10:30) al Huesca.

El Mallorca B defiende liderato en Eivissa

Recta final en la Tercera División balear que dirime este fin de semana su quinta última jornada de Liga: hoy sábado, Portmany-Alcúdia (16:00 horas), Manacor-Llosetense (16:00), Collerense-Santanyí (17:30) y Rotlet Molinar-Son Cladera (18:00); y mañana domingo, Peña Deportiva-Mallorca B (12:00), Binissalem-Formentera (12:45), Mercadal-Inter Ibiza (13:30) y Cardassar-Constància (17;00). El Felanitx- Platges de Calvià se ha aplazado al día 22 de abril, a las 20:15.

El Campos visita esta tarde el terreno del Alaró

Vigésimo novena jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Ferriolense-Sineu (16:30), Andratx B-Recreativo La Victoria (17:00), Atlético Rafal-Arenal (18:00), Alaró-Campos (18:30) y Platges de Calvoà B-Santa Catalina Atlético (20:00); y mañana domingo, Serverense-Inter Manacor (17:00), Sóller-Alcúdia B (17:30) y Sant Jordi-Pòrtol (18:00). Ya disputado el Son Verí-Esporles.

El líder Calvià cierra la jornada en Consell

En Preferente: hoy sábado, Murense-Xilvar (16:30), Athlètic Montuïri-La Unión (17:00), Espanya-Collerense (18:00), Can Picafort-Algaida (18:30), Pla de na Tesa-Son Sardina (19:15) y Cade Paguera-Porto Cristo (19:30); y mañana domingo, s’Horta-Pollença i Port (16:30), Santa María-Petra (17:00) y Consell-Calvià (17:30).

El Balears femenino afronta la recta final

Antepenúltimo partido para el Balears femenino que visita esta tarde, a las 16:00 horas, el AEM B catalán.

La Tercera femenina regresa la competición

Antepenúltima jornada de Liga en la Tercera División femenina: hoy sábado, Constància-Ciutadella (13:00) y Mallorca Internacional-Son Sardina (16:10); y mañana domingo, Algaida-Sant Lluís (12:00), Manacor-Independiente (16:00) y Balears B-Collerense (17:00).

Última jornada en la Tercera de fútbol sala

Última jornada de Liga de la fase regular en la Tercera División de fútbol sala en la que el Muro previsiblemente acabará en la primera posición. Los partidos son: Urbanitzacions-Ibiza (18:00), Alcúdia-Joves d’Inca (19:30) y Son Oliva-Fisiomedia Manacor (20:00); y mañana domingo, Entreculturas Montesión B-Inter Campos (12:00), Muro-ETB Calvià (18:00) y Juan de Ávila-Racing Andratx (19:30). El Son Ferrer Atlètic descansa ya que le tocaba jugar ante el Formentera, retirado.

El CD Sant Jordi aplaza su presentación oficial

Debido a la posible mala climatología, el CD Sant Jordi, que preside Jaume Gelabert, ha anunciado que aplaza una semana la presentación oficial de sus plantilla y la paella multitudinaria posterior al domingo día 19.

Noticias relacionadas

Lluís Bestard diserta sobre la deportividad

El colegiado mallorquín Lluís Bestard, que milita en la Segunda División, ofreció una interesante charla sobre valores y juego limpio a los componentes del campus del Atlético Baleares, que se ha celebrado esta Semana Santa en las instalaciones de Son Malferit.