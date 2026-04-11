El Palma Rugby Unión se desfonda tras el descanso y complica su salvación

Al Palma Rugby Unión se le diluyen las opciones de salvación. Tras caer ante el Sitges por 19-30 en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase por la permanencia en la División de Honor B del rugby nacional, el conjunto mallorquín sigue cerrando la clasificación de este grupo con tan solo un punto.

Frente al líder de esta fase, el quince mallorquín rozó esta tarde en el Germans Escalas la gran sorpresa de la jornada con un arranque excelso, gracias a los ensayos iniciales de Finn Towlin y Agustín Soto, además de la conversión de Tomás Tronca (12-0, minuto 16).

Los catalanes recortaron distancias mediante una espectacular acción individual de Pol López, el mejor jugador del partido, que situó el 12-7 en el marcador. Después, dos golpes de castigo a favor del Sitges pusieron al quince azulón por delante (12-13). Sin embargo, la reacción verdiblanca llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando una gran acción de touche-plataforma acabó en un ensayo de delantera tras posar José Luis Lanza el oval en la zona de marca. Tronca dejó el marcador al descanso en un esperanzador 19-13.

Un jugador del Palma Unión intenta escaparse de un rival en su duelo ante el Sitges / T. Tenerife

Remontada visitante

A partir de ahí, el Sitges le dio la vuelta al encuentro. En apenas quince minutos, un ensayo de Eric Romero tras una pérdida inocente del oval y dos patadas de Pol López, una de ellas de conversión, colocaron el 19-23 en el marcador, un mal menor que al menos dejaba un punto de bonus defensivo para los de Germán Bustos.

Pero, con el tiempo casi cumplido, un postrero ensayo de Williams, sumado a la transformación de Pol López, estableció el definitivo 19-30, un golpe duro de digerir para un Palma Rugby Unión al que se le agotan las oportunidades de abandonar la última plaza, la que condena al descenso directo de categoría.