Baloncesto
El mallorquín Miquel Llompart da un paso clave en la NCAA al apuntarse al Transfer Portal
El jugador nacido en Alcúdia quiere saltar a la primera división universitaria tras dos años en los Eckerd Tritons de Florida
Miquel Llompart afronta uno de los momentos más importantes de su carrera. El jugador mallorquín se ha apuntado al Transfer Portal de la NCAA, el mecanismo que permite a los universitarios un cambio de programa, después de completar una temporada de notable crecimiento en los Eckerd Tritons de Florida.
Tras dos años jugando en la División II de la NCAA con el equipo del centro en el que estudia Administración de Empresas, aspira a dar el salto a la primera categoría de la liga universitaria de Estados Unidos.
Miquel Llompart (Alcúdia, 2006), que es el hermano de la jugadora del Valencia Basket Marta Llompart, es uno de los alrededor de 3.000 deportistas que se han sumado al Transfer Portal de la NCAA. Nacido en febrero de 2006, el mallorquín es uno de los jóvenes talentos del baloncesto balear que más proyección ha despertado en los últimos años. Se formó en el club de su pueblo y después pasó por las canteras del Joventut y del Bàsquet Manresa, con el que participó en competiciones de categoría júnior. Internacional con España en etapas de formación, participó en el EuroBasket sub-16 (2022) y en el sub-18 (2024).
Evolución
Su evolución en la NCAA ha sido evidente. Según los datos oficiales de Eckerd College, en su primer curso participó en 19 partidos y sumó 68 puntos. Sus promedios fueron de 3,6 puntos, 1,7 rebotes, 0,6 asistencias, 0,3 robos y 0,1 tapones por partido. Esta temporada 2025-26 ha dado un salto significativo hasta convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo: 15,1 puntos, 4,3 rebotes y 1,9 asistencias de media, además de 77 triples en 27 encuentros. En diciembre, incluso, fue nombrado ‘Atleta del Mes’ de su universidad tras liderar al equipo con 14,5 puntos por partido —hizo 21 triples en seis encuentros— y un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes ante Florida Tech.
Con 1,93 metros de altura, Llompart ha ido ganando peso por su capacidad para generar juego, abrir el campo y asumir tiros. Ahora, su entrada en el Transfer Portal abre una nueva etapa: la de encontrar un destino que le permita seguir creciendo y, quizá, dar el salto a un programa de mayor nivel dentro del baloncesto universitario norteamericano. Un movimiento que además podría favorecerle de cara al Draft de la NBA en 2028.
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