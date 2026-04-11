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Baloncesto | Primera FEB

El Fibwi Mallorca pierde en el último instante un partido clave en Zamora

El equipo de Pablo García, que se estrenaba como técnico en los mallorquines, llegó a ponerse por delante a 30 segundos del final, pero acabó perdiendo (81-79)

Scariolo presiona a Prepelic en el Zamora-Fibwi Mallorca

Scariolo presiona a Prepelic en el Zamora-Fibwi Mallorca / CB Zamora

Manuel López-Sueiras

Zamora

El Fibwi Mallorca, que presentaba como gran novedad el debut de su técnico, rozó una victoria de enorme valor en la pista del CB Zamora, pero terminó cayendo por 81-79 en un final cruel. El conjunto de Pablo García, que se jugaba buena parte de sus opciones de permanencia, llegó a mandar en el marcador a falta de solo 30 segundos, pero dos tiros libres de Roberts y una canasta final de Álvaro Martínez dejaron sin premio el esfuerzo de los mallorquines, que encadenan nueve derrotas en Primera FEB.

El partido arrancó con buen tono para el Fibwi, que comenzó por delante y supo responder al primer arreón local. Tras un intercambio de golpes, el cuadro mallorquín cerró el primer cuarto con ventaja (21-22) y mantuvo su firmeza en el segundo parcial, donde llegó a abrir una pequeña brecha gracias a su intensidad defensiva y al acierto de jugadores como Bracey, Bombino y Scariolo. Aun así, el Zamora reaccionó antes del descanso y el encuentro se fue al intermedio con un ajustado 45-46.

Igualdad

En la segunda mitad, la igualdad siguió marcando el duelo. El Zamora apretó tras el descanso y llegó a colocarse por delante, pero el Fibwi Mallorca no se descompuso y resistió para entrar con vida en el último cuarto (65-64). Allí, los locales parecieron tomar ventaja con el 70-64, aunque el equipo mallorquín volvió a levantarse, empató a 72 y llevó el choque a un final de máxima tensión.

En ese desenlace, el Fibwi tuvo la victoria en la mano. Con 77-77, Matulionis firmó el 77-79 a falta de medio minuto, pero el Zamora respondió con sangre fría: Roberts igualó desde la línea de tiros libres y, en la siguiente acción, Álvaro Martínez robó el balón y anotó la canasta definitiva

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Un castigo excesivo para un Fibwi Mallorca que compitió hasta el último segundo, pero que se marchó de vacío de una pista en la que tuvo muy cerca un triunfo clave en su lucha por asegurar la permanencia.

Ficha técnica

81 - Caja Rural CB Zamora (21/24/20/16): Roberts (10), Prepelic (2), Martínez (10), Naspler (9), Van Zegeren (18). También jugaron Rogers (8), Round (5), Peris (12), Lo (6), Kristensen (1), Pauksté (0).

79 - Fibwi Mallorca (22/24/18/15): Lucas Capalbo (3), Lysander Bracey (6), Osvaldas Matulionis (17), Jon Ander Aramburu (5), Pedro Bombino (14). También jugaron Brian Vázquez (20), Aless Scariolo (8), Fallou Niang (4), Laron Smith (2), Juan Bocca (0).

Árbitros: García, Marqueta y Remisa. Sin eliminados por faltas personales.

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