Un derbi decisivo entre Atlético Baleares y Andratx

Atlético Baleares y Andratx disputan este domingo un derbi que puede certificar matemáticamente el destino de ambos: los blanquiazules pueden asegurar al cien por cien su presencia en el play-off, mientras que los ‘gallos’ pueden descender oficialmente a la Tercera RFEF.

A falta de cuatro jornadas para el final del campeonato, los de Luis Blanco son segundos en la tabla, con nueve puntos de ventaja sobre el sexto, el Barcelona B. En función de los resultados que se den, los de la Vía Cintura tendrán por segura su presencia en las eliminatorias de ascenso a Primera RFEF. No obstante, será clave quedar lo más arriba posible en la clasificación para poder jugar la vuelta de los play-off en casa.

Los de José Contreras, por su parte, salvaron el domingo pasado el primer ‘match ball’ ante el Valencia Mestalla (5-3), equipo que marca el descenso. El Andratx se sitúa a siete puntos del filial che, lo que les obliga prácticamente a sumar de tres en todos los partidos que restan para agarrarse al milagro. Blanco ya advirtió ayer en la previa de que va a ser «un partido con muchas cosas en juego».

«El Andratx tiene una necesidad imperiosa de sumar puntos y, además, es un derbi, lo que siempre añade un punto más de exigencia. Es un equipo que siempre pone las cosas difíciles. Vienen en una buena dinámica, con una inercia positiva, y además llegan de marcar cinco goles, así que estamos totalmente avisados», apuntó el técnico blanquiazul.

Jaume Tovar, el máximo goleador del Atlético Baleares con 16 tantos, admitió en IB3 que «no es agradable» que el Andratx, un equipo «de la isla», pueda descender en este partido. Sin embargo, el delantero afirma que ellos tienen que mirar por sí mismos y atar la segunda posición «lo antes posible».

Aunque si a algo pueden agarrarse desde el Andratx, es a los precedentes frente al club blanquiazul. Desde que el Atlético Baleares descendió a Segunda RFEF, no ha sido capaz de batir a los ‘gallos’ en ninguno de los tres duelos ligueros en los que se han enfrentado, con dos victorias para el equipo andritxol y un empate. Este curso, en el partido de ida, los de José Contreras doblegaron a los de Luis Blanco por la mínima en sa Plana (1-0), con una diana de Vicente Meca. «Es cierto que son nuestra bestia negra y no hay manera de meterles mano», reconoció Tovar.

Adrián Garrido, ariete del Andratx, vislumbró cómo puede ser el choque de este domingo en el Estadi Balear para que los suyos puedan sacar tajada: «Me imagino un partido con nosotros haciéndonos fuerte en las recuperaciones y en la estrategia, y con el Atlético Baleares llevando el peso del juego. Me espero un guion bastante similar al de los encuentros anteriores y espero que el resultado también similar».

La diferencia entre ambos es evidente, pero como ya se demostró en los tres partidos anteriores, un derbi es un derbi. La situación clasificatoria pasa a un segundo plano. De todas maneras, será muy complicado que el Andratx pueda mantenerse aunque logre una buena racha de resultados en este tramo final, ya que la permanencia está lejos. El Atlético Baleares, por su parte, necesita la victoria para ser segundo y jugar el máximo número de eliminatorias con la vuelta en casa. Aunque como ya se vio el curso pasado ante el Teruel, no es algo decisivo.