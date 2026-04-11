Dan Heron y Patricia Porter vencen en la Mitja Marató de Cala Rajada

El británico Dan Heron y Patricia Porter se adjudicaron la victoria en Cala Rajada, que vivió este sábado una gran jornada de atletismo popular con la disputa de la XXXVI Mitja Marató de Cala Rajada y la carrera popular de 10 kilómetros, dos pruebas que reunieron a 600 participantes. Tanto la salida como la llegada estuvieron ubicadas en la Plaça des Mariners.

En la distancia de media maratón (21 kilómetros), el británico Dan Heron dominó con autoridad la categoría masculina y se llevó la victoria con un tiempo de 1h15:46, aventajando en más de un minuto a Fernando Moreno, segundo clasificado (1h.17:10). Joan Bosch, tercero (1h.22:37)

En categoría femenina, Patricia Porter Sancho, del SD Correcaminos, firmó una actuación sobresaliente para adjudicarse el triunfo con un registro de 1h29:25. La segunda posición fue para Rosario González (CA Artà) con 1h.36:41 y Eva Roca completó el podio (1h.37:43).

Distancia corta

La competición de 10 kilómetros ofreció una lucha más ajustada. En categoría masculina, la victoria fue para Miquel Muntaner Barceló, que paró el crono en 33:05, seguido muy de cerca por Joan Trobat Sastre, con 33:13, y por Joan Carles Alcina, del CA Porreres.

En féminas, el triunfo en los 10K fue para Lidia Sánchez García, del CA Montuïri 91.8, con un tiempo de 42:07, por delante de Marga Umbert Sansó, del CA Manacor (42:45), y Cristina Fullana, del CE Malalts de Turmell (43:15).

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La jornada concluyó con la entrega de premios en las diferentes categorías, en un acto que contó con la presencia de Núria Garcia, alcaldesa de Capdepera; Mireia Ferrer, concejala de Turismo y Deportes; Agripina Rocha, concejala de Juventud; Pilar Díaz, concejala de Educación; así como de Rosalía Vidal, directora de Serrano Hoteles, y Maria Antònia Moll, presidenta de la Associació Hotelera de Capdepera, principales patrocinadores del evento.