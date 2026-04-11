El ConectaBalear Manacor golpea primero en los cuartos de final por el título

El ConectaBalear Manacor arrancó con fuerza su eliminatoria de cuartos de final del play-off al imponerse por 0-3 al Cisneros en un partido muy competido, marcado por la igualdad y la mayor eficacia del conjunto de Alexis González en los momentos decisivos. Los mallorquines aprovecharon mejor sus opciones en los finales de cada set y dan así el primer paso hacia las semifinales de la Superliga Masculina de voleibol

El encuentro comenzó con un primer set equilibrado, aunque el conjunto visitante logró abrir una pequeña brecha gracias a varios errores del equipo local. El Cisneros reaccionó y consiguió ponerse por delante con un 15-12 apoyado en su bloqueo y en el saque, pero el Manacor respondió con firmeza en ataque, recuperó el mando del juego y acabó cerrando el parcial por 19-25.

La segunda manga mantuvo el mismo guion de máxima igualdad. El ConectaBalear volvió a sacar provecho de los fallos del rival para tomar ventaja, aunque el cuadro local consiguió igualar de nuevo el set. A partir de ahí, ambos equipos intercambiaron golpes hasta llegar a un ajustado 25-25, momento en el que el bloque mallorquín volvió a mostrarse más certero para adjudicarse también el parcial por 25-27.

Con el partido ya cuesta arriba para los locales, el tercer set volvió a ser una batalla. El Cisneros arrancó mejor, sólido en el bloqueo y efectivo en ataque, pero el Manacor reaccionó a tiempo para igualar la contienda y entrar de lleno en otro desenlace apretado. En ese tramo final, el conjunto de Alexis González volvió a gestionar mejor la presión y terminó cerrando la victoria con un 24-26 que certificó el 0-3 final.

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El equipo manacorí toma así ventaja en la eliminatoria y afrontará el partido de vuelta en el polideportivo Miquel Àngel Nadal (próximo sábado, a las 18:0 horas) con la oportunidad de rematar el pase a la siguiente ronda ante su afición.