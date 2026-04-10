Tebas sugiere llevar un partido de Liga a Marruecos

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, ha sugerido llevar un partido oficial de Primera División "al estadio nuevo de Casablanca cuando esté terminado", destacando la gran "cantidad de aficionados que siguen en Marruecos" cada jornada de la competición española.

En una entrevista publicada este jueves con la agencia de noticias MAP, Tebas fue preguntado si existe la opción de disputar un encuentro de LaLiga EA Sports en suelo marroquí. "Sí, además sabiendo la cantidad de aficionados que siguen la Liga española en Marruecos. Es más fácil porque los problemas logísticos de viaje son mínimos", respondió.

"Tenemos que coger dos equipos e irnos a Casablanca, al estadio nuevo cuando esté terminado, a jugar un partido de Liga. ¿Por qué no?", indicó el máximo mandatario de la patronal liguera. "Nuestra expansión en el mundo del 'Middle East' es un factor muy importante. En el mundo del 'Middle East' hay muchos seguidores de la Liga; en mi opinión, por encima de la Premier League, por los datos que tenemos", apostilló.

"Y con una pasión increíble desde Irak hasta Marruecos y a todos los países que podamos poner. Con Marruecos existe una relación especial, histórica, y yo creo que en el fútbol también se nota. Y en el ámbito del deporte, sin entrar en temas de política, siempre ha habido mucho vínculo y mucha unidad, y yo creo que mucho entendimiento", subrayó.

Luego repasó su trayectoria al frente del ente liguero. "Hombre, si sacásemos una foto que teníamos hace 13 años, era una foto que debíamos de impuestos al Estado español casi 750 millones de euros. Debíamos a los jugadores casi 100 millones de euros. Y las contribuciones sociales, la Seguridad Social, serían 80 o 90 millones de euros", resumió.

"Había una deuda interclubes muy importante. A nivel económico, hoy no se ve nada, se ha pagado todo, no se ha condonado nada y se contribuye eficazmente, diariamente, pues todos los clubes pagan sus impuestos, a sus jugadores... todo. Creo que es un avance muy importante del ámbito económico. Y a nivel de lo que es la competición, competición como industria, pues hemos colgado lo que es la marca la Liga", apuntó.

"Ha habido varios cambios de marca, pero lo que es la marca como la mejor competición del mundo a nivel deportivo que compite con la Premier League; y la segunda económicamente más importante, porque la Premier es económicamente más importante, pero deportivamente incluso diría que la primera porque, si los títulos europeos de clubes te marcan tu nivel, llevamos en los últimos años muchísima ventaja a la Premier", dijo.

Luego habló sobre la vigilancia financiera: "Yo creo que se debe actuar en serio. Hay normas que sirven; las que hay, hacerlas cumplir. A lo mejor hay que mejorar algo, pero hacerlas cumplir. Es verdad que nuestro sistema es un sistema diferente al que existe en Europa. Se caracteriza porque es un control económico previo. Nosotros decimos a los clubes lo que se pueden gastar y, en cambio, los otros sancionan cuando han gastado más. Yo creo que nuestro sistema es el correcto".

"Es importante ser sostenible económicamente y que los números cuadren, por decirlo así, porque así pueden entrar capital y préstamos, capitales de inversión o fondos de inversión o de bancos para que puedan financiarse las estructuras. Si no entra capital, es imposible que los clubes con el rendimiento normal... no lo harían", reflexionó Tebas.

"Yo creo que fue el ejemplo del proyecto CVC que hicimos. A cambio del 8,5% de los derechos audiovisuales durante 50 años, nos inyectaron 2.000 millones de euros a LaLiga, que se ha ido destinado a los clubes fundamentalmente, el 75%, para mejorar infraestructuras", recordó.

"Pueden ser estadios, pueden ser ciudades deportivas, puede ser tecnología, puede ser internacionalización, etc. Y lo que ha hecho es que esa inversión se realice en productos o activos que van a generar más ingresos, que ya los estamos notando. Hemos batido el récord de asistencias, hemos batido el récord de recaudación en los días de partido, hemos batido los récords de ingresos comerciales, etc. O sea, ya estamos notando como aquello se iba a producir", asveró Tebas.

"Es un tema indirecto. Nuestro 'fair play' financiero, al no permitir clubes a pérdidas, ¿qué pasa?, pues los clubes buscan su materia prima, que son los jugadores, que les salga lo más barata posible. Y lo que hacen es formarlos, trabajarlos, y lo que se ha hecho ha sido que se ha invertido mucho en cantera, hay mucha inversión en canteras", advirtió.

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"Uno va a ver las ciudades deportivas de la Real Sociedad o la del Betis, que estuve últimamente, o la del Deportivo de La Coruña, que estuve últimamente... y yo no sabría decir cuál es la mejor de las tres que he visto y ni si he visto alguna mejor por el mundo de lo que han hecho para su cantera. ¿Qué conlleva?, que el 20% de los jugadores que están jugando en la primera División hayan estado en las canteras", zanjó.