Strong Race Mallorca regresa este fin de semana con su cuarta edición

La competición de fitness híbrido Strong Race Mallorca regresa con su cuarta edición este 11 y 12 de abril de 2026, consolidándose como uno de los eventos deportivos más destacados del panorama nacional.

El evento tendrá lugar en el emblemático Velódromo Illes Balears, donde se reunirán más de 2.700 atletas procedentes de toda España para enfrentarse a un formato único que combina resistencia, fuerza y estrategia en equipo.

Se trata de una experiencia deportiva diseñada para competir en parejas, donde los participantes deberán completar un circuito compuesto por diez estaciones de entrenamiento funcional y cinco kilómetros de carrera (intercalados en tramos de 500 metros).

El objetivo es poner a prueba no solo la condición física, sino también la coordinación, la comunicación y el trabajo en equipo. Bajo el lema “Strong is the way”, la competición ha conseguido construir una comunidad sólida que va más allá del rendimiento deportivo, conectando a miles de personas que comparten una misma mentalidad: superarse.

Además de la competición, Strong Race Mallorca se presenta como un auténtico festival deportivo abierto al público, con entrada gratuita mediante registro previo.

Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de zona de competición con acceso desde gradas, streaming en directo a través del canal oficial de YouTube, área de foodtrucks y bebidas, zona expositiva con marcas colaboradoras y espacios de animación y actividades para todos los públicos

El evento espera atraer a miles de espectadores, consolidándose como un punto de encuentro clave para la comunidad fitness.

La competición se desarrollará durante dos días, con una estructura pensada para ofrecer espectáculo continuo. El sábado 11 de abril será el turno de las parejas masculinas, las femeninas y de la categoría Strong Kids. Y el domingo 12 de abril competirán las parejas mixtas y la categoría Élite.

Esta distribución permitirá disfrutar de diferentes niveles de competición y perfiles de atletas a lo largo del fin de semana.

La programación arrancará el viernes 10 de abril con una jornada previa que incluirá un Social Run con la comunidad e influencers y una ceremonia oficial de presentación. La ceremonia, abierta a todo el público, contará con la presentación de los atletas élite y estará acompañada por la música en directo de Paco Colombàs, encargado de poner ritmo a una de las noches más especiales del evento.

El ambiente continuará el domingo 12 de abril con el esperado tardeo de fin de fiesta Strongers, donde nuevamente Paco Colombàs será el encargado de cerrar el evento, creando una experiencia única tanto para atletas como para el público.

Más allá del ámbito deportivo, Strong Race Mallorca se posiciona como una plataforma para la promoción de la isla como destino de turismo responsable y sostenible. Además, la competición pone en valor Mallorca como un destino ideal para la práctica deportiva durante todo el año, combinando clima, instalaciones y entorno natural.