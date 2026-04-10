Roban material por casi 5.000 euros a la Federación Balear de Piragüismo en Palma

La Federación Balear de Piragüismo ha denunciado el robo de material deportivo y de mantenimiento en su almacén del Velòdrom Illes Balears, en donde la territorial tiene su sede oficial.

El robo, según han señalado desde la federación a través de sus redes sociales, ocurrió entre los días 3 y 6 de abril. Los autores, tras forzar las vallas perimetrales y la puerta de acceso del contenedor que se utilizaba como almacén, se llevaron diverso material “imprescindible para la actividad federativa”, con un valor cercano a los 5.000 euros.

Entre los objetos sustraídos figuran dos motores fueraborda Honda, de 8 y 10 caballos, un generador eléctrico Genergy MG2800, dos radiales -de las marcas Makita y Dewalt-, además de “varias herramientas de mano de uso diario”.

Solicitan la colaboración ciudadana

Desde la federación se ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de recuperar el material robado. “¿Cómo puedes ayudarnos? Si ves alguno de estos artículos en plataformas de venta de segunda mano o tienes cualquier información que pueda ayudar a la Policía Nacional en su investigación, por favor, ponte en contacto con nosotros o con las autoridades inmediatamente”, destacan desde la FBP. “Agradecemos de antemano vuestra difusión y apoyo”, concluye en su comunicado.

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Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero, o que detecte alguno de estos artículos en plataformas de compraventa de segunda mano, puede ponerse en contacto con la Policía Nacional o con la propia entidad a través del teléfono 617 45 82 82.