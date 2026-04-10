Piragüismo
Roban material por casi 5.000 euros a la Federación Balear de Piragüismo en Palma
Los ladrones se llevaron dos motores fueraborda, un generador y varias herramientas de un almacén del Velòdrom Illes Balears
La Federación Balear de Piragüismo ha denunciado el robo de material deportivo y de mantenimiento en su almacén del Velòdrom Illes Balears, en donde la territorial tiene su sede oficial.
El robo, según han señalado desde la federación a través de sus redes sociales, ocurrió entre los días 3 y 6 de abril. Los autores, tras forzar las vallas perimetrales y la puerta de acceso del contenedor que se utilizaba como almacén, se llevaron diverso material “imprescindible para la actividad federativa”, con un valor cercano a los 5.000 euros.
Entre los objetos sustraídos figuran dos motores fueraborda Honda, de 8 y 10 caballos, un generador eléctrico Genergy MG2800, dos radiales -de las marcas Makita y Dewalt-, además de “varias herramientas de mano de uso diario”.
Solicitan la colaboración ciudadana
Desde la federación se ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de recuperar el material robado. “¿Cómo puedes ayudarnos? Si ves alguno de estos artículos en plataformas de venta de segunda mano o tienes cualquier información que pueda ayudar a la Policía Nacional en su investigación, por favor, ponte en contacto con nosotros o con las autoridades inmediatamente”, destacan desde la FBP. “Agradecemos de antemano vuestra difusión y apoyo”, concluye en su comunicado.
Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero, o que detecte alguno de estos artículos en plataformas de compraventa de segunda mano, puede ponerse en contacto con la Policía Nacional o con la propia entidad a través del teléfono 617 45 82 82.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar