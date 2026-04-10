El Reial Club Nàutic Port de Pollença reconoce a sus deportistas más destacados en la Gala del Deporte

El Reial Club Nàutic Port de Pollença distinguió a 23 deportistas de sus secciones de vela, wingfoil, piragüismo y pesca durante la Gala del Deporte correspondiente a la temporada 2025. El acto sirvió para reconocer los resultados obtenidos por los equipos del club en competiciones nacionales e internacionales y para poner en valor el trabajo que se realiza desde la base hasta el alto rendimiento.

La ceremonia repasó la estructura deportiva de la entidad, desde las escuelas de iniciación hasta los equipos de competición, y destacó la labor de entrenadores y técnicos que acompañan el desarrollo de los deportistas en las distintas etapas formativas.

En la sección de vela ligera y wingfoil, el club reconoció los resultados obtenidos por Javier Seguí, integrante del equipo olímpico español de ILCA 7, que en 2025 se situó entre los 50 primeros del Campeonato del Mundo sénior y firmó un quinto puesto en el Campeonato de España. También fueron distinguidos Paula Rosselló, que rozó el podio en la Copa de España sub-19 de ILCA, y los riders de wingfoil Neus Pericás y Leya Seguí, ambas entre las mejores del panorama internacional tras firmar la quinta y cuarta posición, respectivamente, en el Campeonato del Mundo absoluto femenino. La relación de premiados en esta disciplina se completó con Valentina Cifre y Nico Minguione, destacados en competiciones nacionales y júnior.

En el apartado de crucero, el club reconoció el triunfo del Mowgli, armado por los hermanos Patrick y Vincent Harris, en la clase ORC 6 de la Rolex Middle Sea Race, así como el título de campeón de la Copa de España en solitario logrado por Amador Magraner con el Celeste di Mare. Durante el acto también se rindió homenaje al regatista John Leaf por su trayectoria y por su contribución al desarrollo de la clase Flying Fifteen en la bahía de Pollença.

Pere Antoni Nadal (comodoro del RCNPP) y Neús Pericás / Laura G. Guerra

La sección de piragüismo, una de las más destacadas del club, protagonizó otro de los momentos centrales de la gala. Entre los galardonados figuraron el medallista olímpico Joan Toni Moreno, ganador en 2025 de la Copa de España de C1 200 y de la Copa del Mundo en C2 500, y Maria Àngels Barceló, campeona del mundo sub-23 de C2 500 y triple campeona de Europa en el mismo campeonato continental.

El club también reconoció a seis jóvenes palistas de las categorías infantil y cadete que, en conjunto, sumaron 13 medallas en campeonatos de España, así como a la veterana Mary Jane Perry, que a sus 69 años continúa compitiendo al máximo nivel y logró en 2025 el oro europeo y la plata mundial en maratón en K2.

En el apartado institucional, el Reial Club Nàutic Port de Pollença concedió el galardón especial de la temporada a Colonya Caixa Pollença, entidad que mantiene desde hace años una estrecha colaboración con el club y que da nombre a una de las regatas más veteranas del circuito balear de la clase Optimist, además de apoyar actividades formativas vinculadas al medio ambiente.

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Durante su intervención de clausura, el presidente del club, Joaquín Cotoner, subrayó que “detrás de cada resultado hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio y constancia”, y destacó que la principal satisfacción para la entidad es comprobar “el nivel humano y deportivo de quienes forman parte de esta casa”. Cotoner agradeció también el trabajo de entrenadores, técnicos, empleados y directivos, así como el apoyo de patrocinadores e instituciones que contribuyen al desarrollo del proyecto deportivo del club.