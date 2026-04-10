Tenis
Masters 1000 Montecarlo | Carlos Alcaraz - Alexander Bublik, en directo
El murciano, de 22 años, ganó este jueves al argentino Tomás Etcheverry en tres sets (6-1, 4-6, 6-3)
EFE
El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este viernes contra Alexander Bublik en los cuartos de final del torneo de Montecarlo, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre tierra batida. El kazajo se impuso por la vía rápida en su duelo de octavos de final al checo Jiri Lehecka.
Por su parte, el murciano, de 22 años, ganó este jueves al argentino Tomás Etcheverry en tres sets (6-1, 4-6, 6-3) en un partido en el que el número uno del mundo cedió su primer set en el torneo pero que resolvió en la manga definitiva tras más de dos horas de juego.
Alcaraz sigue avanzando en su defensa del título en Montecarlo.
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