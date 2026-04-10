La ‘Mallorca 312: Fàbrica de Campions’ celebra su segunda edición con más de un centenar de niños

La “Mallorca 312: Fàbrica de Campions” ha celebrado su segunda edición este jueves 9 y viernes 10 de abril en el municipio de Artà, consolidándose como una cita de referencia para el ciclismo base en Baleares.

El evento, organizado por el Consell de Mallorca y la Direcció Insular d’Esports, de la mano de Mallorca 312 OK Mobility, ha reunido a más de un centenar de niños y niñas de categorías promesas, principiantes, alevín e infantil, que han participado en distintas actividades técnicas, formativas y competitivas en un entorno educativo y deportivo.

Durante las dos jornadas, los asistentes han participado en circuitos de habilidad y técnica tanto de mountain bike como de bicicleta de carretera, diseñados específicamente para mejorar sus destrezas sobre la bicicleta en un entorno seguro y formativo. Las actividades han combinado formación y competición, manteniendo el enfoque en los valores fundamentales del deporte como el esfuerzo, la superación y el compañerismo.

Como novedad destacada, los participantes de categorías alevín e infantil han tenido la posibilidad de vivir una experiencia más completa gracias a la opción de pernoctar durante el evento. Entre 25 y 30 niños y niñas han participado en esta modalidad, fomentando así la convivencia, la autonomía y el espíritu de equipo entre los más jóvenes.

El acto de entrega de trofeos, celebrado este viernes 10 de abril, ha contado con la presencia del vicepresidente segundo y conseller de Medi Ambient, Medi Rural y Esports del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, así como de los ex ciclistas profesionales Pedro Horrillo y Miquel Alzamora, y de Xisco Lliteras, CEO de Mallorca 312 OK Mobility.

Pedro Bestard ha asistido este viernes a la segunda edición del clínic «Fábrica de campeones», donde ha destacado que «el Consell apoya de manera regular al ciclismo base con el objetivo de impulsar la práctica deportiva de niños y jóvenes en aquellas competiciones que, como la Mallorca 312, son un referente de primer orden». El conseller ha añadido que «la institución trabaja en la difusión de valores asociados al deporte, como el esfuerzo, el aprendizaje o la superación, y esta sesión técnica cumple todos estos principios fundamentales cuando se está empezando en un deporte».

Todos los participantes han recibido un maillot conmemorativo de la Mallorca 312 OK Mobility y una medalla como recuerdo de su participación. Asimismo, se han entregado trofeos a los primeros clasificados de las pruebas en las distintas categorías.

La Mallorca 312: Fàbrica de Campions ha reafirmado así su compromiso con el fomento del ciclismo base, apostando por un formato que no solo introduce a los más pequeños en la práctica deportiva, sino que también contribuye a su desarrollo personal en un entorno educativo y motivador.

Este evento se ha enmarcado dentro de las actividades previas a la celebración de la Mallorca 312 OK Mobility, una de las pruebas ciclistas más importantes de Europa, que tendrá lugar el próximo 25 de abril en Platja de Muro.