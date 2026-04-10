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Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (11-12 abril)

El Mallorca-Rayo y el Atlético Baleares-Andratx centran la atención futbolística del fin de semana

El partido de la primera vuelta entre el andratx y el Baleares acabó con triunfo de los 'gallos' (1-0)

El partido de la primera vuelta entre el andratx y el Baleares acabó con triunfo de los 'gallos' (1-0) / CE Andratx

Redacción Deportes

Palma

Buena parte del interés del fin de semana se concentrará en el Mallorca-Rayo de este domingo, en el que el equipo bermellón busca sumar tres puntos más en su carrera por escapar de las plazas de descenso. En el fútbol regional, casi toda la atención estará en el derbi Baleares-Andratx, con el play-off y el descenso en juego.

Sábado, 11 de abril

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 29

  • Zamora-Fibwi Mallorca 19:30

VOLEIBOL: Playoff Superliga, cuartos de final (1/3)

  • Cisneros La Laguna-ConectaBalear Manacor 17:00

BALONMANO: Primera División, jornada 28

  • Castellón-Handbol Mallorca 17:00

RUGBY: División Honor (fase permanencia), jornada 5

  • Palma Rugby Unión-Sitges 12:30

Domingo, 12 de abril

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 31

  • Mallorca-Rayo Vallecano 16:15

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 31

  • Barbastro-Porreres 11:30
  • Atlético Baleares-Andratx 12:00
  • Poblense-Torrent 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 29

  • Palmer Basket-Melilla 18:00

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 28

Noticias relacionadas y más

  • Melilla-Azulmarino 11:00

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