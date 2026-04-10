Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (11-12 abril)

Buena parte del interés del fin de semana se concentrará en el Mallorca-Rayo de este domingo, en el que el equipo bermellón busca sumar tres puntos más en su carrera por escapar de las plazas de descenso. En el fútbol regional, casi toda la atención estará en el derbi Baleares-Andratx, con el play-off y el descenso en juego.

Sábado, 11 de abril

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 29

Zamora-Fibwi Mallorca 19:30

VOLEIBOL: Playoff Superliga, cuartos de final (1/3)

Cisneros La Laguna-ConectaBalear Manacor 17:00

BALONMANO: Primera División, jornada 28

Castellón-Handbol Mallorca 17:00

RUGBY: División Honor (fase permanencia), jornada 5

Palma Rugby Unión-Sitges 12:30

Domingo, 12 de abril

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 31

Mallorca-Rayo Vallecano 16:15

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 31

Barbastro-Porreres 11:30

Atlético Baleares-Andratx 12:00

Poblense-Torrent 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 29

Palmer Basket-Melilla 18:00

BALONCESTO: LF Challenge, jornada 28